Jo Nesbo napsal novou knihu. Vychází jeho Žárlivost a jiné povídky

Globálně úspěšný autor jej otevírá slavným citátem dramatika Williama Shakespeara z tragédie Othello. „Střezte se, pane, žárlivosti. Ta zelenooká saň pohrdá tím, z čeho žije,“ varuje čtenáře před obsahem dalších 220 stránek.

Jo Nesbo, který loni oslavil šedesáté narozeniny, do souboru zařadil celkem sedm povídek. Otevírá jej vyprávěním s názvem Londýn a uzavírá příběhem Náušnice. A zatímco v první povídce Nesbo exceluje na poli dialogu a čtenáře vtahuje do konverzace dvou pasažérů letu do New Yorku z Londýna, v posledním předvádí schopnost detailně poodhalit mysl členů jedné výrazné komunity. V tomto případě taxikářské. Ve všech příbězích, s výjimkou třetí povídky Fronta, přitom hraje prim ona titulní žárlivost, potřeba vlastnit, ovládat či zbaběle podvádět bližního.



Soubor v českém překladu Kateřiny Krištůfkové vydává Kniha Zlín. Naposledy se Jo Nesbo, autor slavných detektivních románů s vyšetřovatelem Harrym Holem, připomněl českým čtenářům loni v listopadu, kdy vyšel jeho román Království. Příběh kypící zradou, smilstvem, hříchem i korupcí se odehrával na norském venkově a sledoval napjatý vztah dvou bratrů.



Žárlivost a jiné povídky Nesbo sepsal během lockdownu v loňském roce, kdy měl původně vyrazit na světové turné ke zmiňovanému románu Království. To bylo kvůli pandemii zrušeno. Útěchou mu budiž alespoň fakt, že se nyní o Žárlivost a jiné povídky zajímá i Hollywood. Objevily se zprávy o tom, že by snad měl zájem jednu z povídek režírovat Angličan William Oldroyd, který v roce 2016 uvedl snímek Lady Macbeth.



Nesbo se kromě psaní intenzivně věnoval i hudbě. Působil v rockové kapele Di Derre. Živil se však také jako fotbalista, novinář či ekonom. Celosvětově se prodalo přes 50 milionů výtisků jeho knih. Největší úspěch slaví pověstné „holeovky“, ale i dětské příběhy s postavou doktora Proktora. Přeloženy byly do více než čtyřiceti jazyků.