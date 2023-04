Harry Hole je zpět. Jo Nesbo nechá v Zatmění zalít měsíc krví

Podtitul nového románu zní: Měsíc se zalévá krví. Harry bude tentokrát vyšetřovat jako soukromý kriminalista. Po návratu z Ameriky, kde bujaře holdoval alkoholu, má na krku vymahače dluhů a před sebou náročný případ vraždy dvou mladých žen. Obžalován z ní byl známý realitní magnát, skutečný pachatel však uniká. A Harryho postava má jen deset dní na to vše vyřešit.

Harry Hole se proto rozhodne dát dohromady „tým odpadlíků“: zkorumpovaného policistu, psychologa umírajícího na rakovinu a bývalého taxikáře, který prodává kokain.

V rozhovoru pro iDNES.cz norský spisovatel ke svému rozhodnutí vyslat detektiva za oceán prohlásil: „Rozhodl jsem se tak, protože jsem v Los Angeles strávil hodně času a zjistil jsem, že je to vlastně fascinující místo. Když jsem byl malý, tak jsem věřil, že je to město bez ducha a charakteru... a ono je to úplně naopak. Je v něm tolik příběhů! Harry tam bude trávit hodně času v barech. Třeba v těch, do kterých chodil Charles Bukowski. Pozná tu skrytou tvář LA.“

Anglický překlad vyjde později

Podle dostupné ukázky se čtenáři s mrtvolou setkají už v úvodu. „Sklonili pohled k mrtvému tělu mladé ženy ležícímu na jehličí. Kalhoty a spodní kalhotky měla stažené ke kotníkům, ale zip na tenké péřové bundě zapnutý. Její tvář – obrácená k hvězdnému nebi – se v záři světlometů, jež mezi stromy rozmístila výjezdová skupina kriminalistických techniků, zdála bílá jako křída. Líčidla na tváři se jí rozmazala, make-up jí patrně stekl a zaschl několikrát. Vlasy – odbarvené na chemickou blond – se jí lepily k jedné tváři. Rty měla napumpované silikonem a falešné řasy jí z víčka nad zapadlým skelným okem trčely jako střešní přesah. Stejně tak jí trčely z víčka na druhé, tam ovšem oční bulva chyběla, zůstal po ní jen prázdný důlek,“ píše Nesbo v Zatmění.

Nejen v Česku kniha vychází až letos na jaře. Anglický překlad má zamířit do knihkupectví 23. května. Naopak na Slovensku už se dočkala překladu i audioknihy. Román Zatmění vydává nakladatelství Kniha Zlín.