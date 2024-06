Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Slavný norský detektivkář Jo Nesbo, přeložený do víc než padesátky jazyků, má v češtině novinku, novelu s výhrůžným titulem Noční dům. Na obálce visí rudé sluchátko a kape z něj krev. Žánrově je to prý první autorská exkurze do tajemství hororu. Jak tenhle výlet dopadl?