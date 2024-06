RECENZE: Antologie tuzemského hororu Smečka jde čtenáři rovnou po krku

Pes, nejlepší přítel člověka. Věrný, spolehlivý, kamarádský. Milovníci čtyřnohých hlídačů obydlí či roztomilých chlupáčků, zkrášlujících interiér, jistě nadšeně přitakají. Jenže je tu ještě odvrácená tvář psího plemene. Děsivá, zrůdná, plná vzteku, chtíče, potměšilého zla. Týraná, odhodlaná pomstít se všemu zlému, které byla nutná snášet od svého „páníčka“.

Kolektiv autorů spojených s temnou a drsnou fantastikou se zadání editora sbírky Jiřího Sivoka (do knihy přispěl společně s Martinem Štefkem povídkou nazvanou stylově Psí život) ujal s vervou a energií. Jakkoliv je, kromě psa samozřejmě, společným jmenovatelem všech příspěvků strach, děs a znechucení, máme tu díla všech možných podžánrů. Romaneto, surový body horor – zmíněný Psí život, duchařinu nebo temnou fantasy v podobě vynikající povídky Případ Čertovy rokle, jejíž ústřední nápad by bez problémů unesl i delší formát.

Smečka 75 % uspořádal Jiří Sivok kolektiv autorů Golden Dog, 2024, 328 stran

Některé povídky nejsou pro slabší nervy a hrůza, kterou při čtení pociťujeme, vyvěrá z toho, jak nepředstavitelně odporných činů jsou lidské bytosti schopny. Viz příspěvek Afík Madly Pospíšilové Karasové.

Z trochu jiného soudku je závěrečná Hermanito a Bo, kterou napsal americký hororový spisovatel a komiksový scenárista Mort Castle. Důraz kladl nikoliv vyloženě na pocit strachu, ale spíše na dusnou atmosféru, řízné dialogy a filmovou optiku vyprávění.

Škála emocí, kterou četní Smečky vyvolává, je mnohem širší než děs a hrůza. Mnohdy je to lítost, soucit či bezmoc z toho, že nemůžeme jinak zabránit tomu, co je nevyhnutelné. Kromě zmíněného Afíka je to například povídka Příchod vyvoleného. Někteří autoři, například Miroslav Pech, zase dokázali nalézt v studeném svitu měsíce, v němž tone otevřená hrobka, romantiku a osudovou lásku.

Vše je dovoleno, nic není zapovězeno, kromě odbyté práce a levných klišé. Nic z toho ale ve Smečce nenajdeme, pouze velmi dobře až znamenitě odvedenou práci. A pádný protiargument všem strážcům literární čistoty, považujících horor za něco podřadného a nicotného nad čím nemá cenu ztrácet slova.

Jak právně podotýká Jiří Sivok v předmluvě: „Horor není škatulka. Horor je život a život do žádné krabičky s popiskem nedáte.“