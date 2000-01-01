Fotograf Jindřich Buxbaum zachytil na svých snímcích muže a ženy, kteří překročili věkovou hranici sta let a jejichž životní dráha byla spojena s tragickou zkušeností holocaustu. V nové knize Až do sto dvaceti let - Portréty stoletých, kteří přežili holokaust vyprávějí tito hrdinové své příběhy a dokazují, že i tváří v tvář nepředstavitelnému utrpení si člověk může uchovat vnitřní důstojnost a stát se nositelem naděje. Na snímku je Felix Kafka, který zasvětil svůj profesní život vědě, oboru chemické technologie. S vědomím vlastní životní zkušenosti člověka, který přišel bez znalosti jazyka do cizí země, pracoval rovněž jako tlumočník pro Romy z České republiky usilující o azyl v Anglii.
Autor: Jindřich Buxbaum
Jiří Kafka (1924, Praha) coby podplukovník ve výslužbě se svojí první ženou Dorothy prožil většinu života v Anglii, jen roky 1960–1968 v Izraeli, kde se věnoval nákupu, prodeji a renovacím realit. Po smrti manželky a pádu železné opony se vrátil do Prahy, kde žije se svou družkou Helenou Machačovou, a snaží se zde připomínat slavnou památku válečných veteránů zahraničního odboje. Hned na začátku násilné invaze ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 nabídl svůj dům uprchlým ukrajinským rodinám. „Pokud bylo pomoženo nám, když jsme to potřebovali, je pro mne samozřejmostí, že musím pomáhat i já,“ říká Jiří Kafka.
Felix Kolmer (1922, Praha - 2022) se po válce znovu zapojil do skautských aktivit a dospělí, stejně jako nejmladší vlčata k němu vzhlíželi jako k hrdinovi. Hltali jeho příběhy. Vyprávěl jim totiž, jak například našel tajný východ z terezínské pevnosti, jak si zaplaval v řece a vrátil se zpět, aby v ghettu ohlásil svůj objev tajné terezínské organizaci. Jeho osud tak připomíná postavu komiksového superhrdiny – nenápadný, zdánlivě plachý chlapec, sirotek, který čelí zlosynům a pomáhá slabším, vědec, který příležitostně opouští svou laboratoř, aby napravoval svět.
Otto Šimko (1924, Topolčany - 2026) jako student kvinty přišel ráno do třídy a na tabuli spatřil nápis „Židé!“ a pod ním výčet všech údajných křivd a zločinů, kterých se měli dopustit na slovenském národu. Otto spolu s dalšími třemi židovskými spolužáky a dvěma spolužačkami byli přesazeni ze svých míst do zadních lavic. Téměř nikdo neprotestoval, jen třídní učitel Mendlík, Čech, byl hluboce zklamaný, stěžoval si na toto jednání u ředitele a následně dobrovolně složil svou funkci. Když se Otto Šimko setkal se svými někdejšími spolužáky na třídním srazu při 60. výročí jejich maturity, byli někteří z nich na rozpacích a snažili se ospravedlnit, proč tehdy mlčeli a nezastali se ho. Otto jim řekl: „Přesídlení do Polska a plynových komor se začalo naším přemístěním z jedné lavice do druhé jen proto, že jsme byli Židé.“
Edita Katzová (1916, Jemnice - 2020) měla svatbu 30. října 1941 těsně předtím, než byl její muž a její rodiče posláni do Terezína. Odloučení od blízkých ji vyděsilo. „Málem jsem zešílela.“ Jen pár dní po jejich odjezdu však také obdržela předvolání do Veletržního paláce, odkud byly vypravovány transporty z Prahy do Terezína. Edita si naivně myslela, že její muž a rodiče jí přijdou naproti. Byla zklamaná, že jejich milované tváře na peróně nevidí. Nedocházelo jí, že byli připraveni o právo na svobodný pohyb, že jsou od nynějška terezínskými vězni.
Alexander Bachnár (1919, Topolčany - 2019) vzpomínal, že v Novákách měl jakožto ředitel školy k dispozici samostatný pokoj, což byl na poměry tábora nebývalý luxus. Po vypuknutí Slovenského národního povstání v srpnu 1944 se přidal k židovské ozbrojené jednotce formované uvnitř tábora, která nejdříve bojovala přímo na frontě a následně se zapojila do partyzánského odboje. Navzdory dramatickým střetům s německými nacisty a slovenskými fašisty se ve svých vzpomínkách vracel k okamžikům altruismu místního obyvatelstva. Jednou mu starší žena podala džbán s mlékem: „Napij se synku, možná teď tvoje matka dává někde napít mému synovi,“ řekla mu. „To je tolik lidskosti v jedné staré babičce“, povzdechl si po letech.
Magdaléna Zadorová (1919, Košice – 2023) byla nejstarší z pěti sester Sternových. Prvorozeným byl bratr Miklós. Rodina vlastnila dům v Košicích a také malou továrnu na zpracování ryb. Rodiče dopřáli Magdě kvalitní vzdělání – učila se latinsky, německy, francouzsky a až do vysokého věku si přivydělávala výukou jazyků. Vzpomínala, jak při hodinách překládali a memorovali úryvky z Vergilia, Ovidia a Seneky: „Carpe diem quam minimum credula postero – Užívej dne a zítřku věř co možná nejméně.“ Verš z Horatiových Ód byl pro Magdu celoživotním heslem. A v lecčems byl i prorocký.
Larissa Šimeková (1920 Prostějov) spolu s elegantním Karlem Ančerlem, uznávaným dirigentem, vydávala jídlo terezínským vězňům. Musela také svolávat k jídlu a chodit proto i do půdních prostor, kde byli v otřesných podmínkách odložení staří nemohoucí lidé. Karel Ančerl v dopise z Terezína roku 1943 popisoval své rozčarování, jak mladí chlapci nakládali s těly zesnulých stařenek a stařečků, házeli s nimi jako s pytli s veteší. Cožpak si neuvědomují, že by to mohli být jejich příbuzní? „Podařilo se jim nás takto předělat? Těm mladým ‚předělaným‘ musíme my pomoci zpět a dopředu. To je naším největším úkolem: vrátit lidem člověka dobrého.“
Edita Šalamounová (1923, Košice) „Máma mi vyprávěla, jak je hnali z cihelny přes celou Štúrovu ulici a lidé stáli a dívali se na ně,“ vypráví Editin syn Pavol. „Bylo to trauma i pro poslouchajícího, takže jsem se jí ani víc neptal.“ Za Editou často chodily její přítelkyně, rovněž přeživší, a sdílely spolu válečné zážitky. Potřebovaly se svěřit v bezpečném prostředí. Domov byl jedním z mála takových důvěrných prostorů, na veřejnosti bylo totiž možné i dlouho po válce zažít protižidovskou zášť. „Měla jsi radši zůstat v plynové komoře,“ prohodil k Editě někdo na národním výboru, když si přišla žádat o podporu.
Gustav Singer (1914, Lvov - 2015) se ve svých vzpomínkách často vracel ke svým zážitkům lékaře na válečné frontě a do detailu popisoval činnost zdravotní služby v armádě: od zdravotníků s brašnou, kteří mají za úkol odtáhnout raněného do bezpečnějšího úkrytu a poskytnout mu první pomoc, až po chirurgy a operační týmy, které v provizorních polních nemocnicích provádějí nezbytné zákroky.
Valtr Kraus (1912 - 2015) přijal češtinu i němčinu za své. A kromě překladů v nich skládal i vlastní básně – milostnou poezii pro svou manželku Helenu či humorné limeriky postavené na hře se slovy a jejich významy. Jeho cit pro jazykové nuance a melodii jsou zvlášť patrné v překladech říkadel a veršovaných příběhů pro ty úplně nejmenší.
Jarmila Horalová (1916, Říčany - 2020) ve dvaadvaceti se svou devatenáctiletou sestrou Věrou využily své politické konexe a předstíraly, že jsou manželky německých sociálnědemokratických uprchlíků ze Sudet, aby mohly odejít do exilu do Velké Británie. Jarmilina vnučka Martina vzpomíná, jak se její babička až do sklonku svého života trápila tím, že se pořádně nerozloučila se svou maminkou. Bylo to jen narychlo v krámě, maminka plakala. „Ale mami, vždyť se neloučíme na život, my budeme za chvilku zpátky.“ S rodiči se však už více neviděla. Celý život opatrovala svazeček dopisů, které jí rodiče do Anglie poslali.
Ladislav Zeman (1917, Tenčín – 2021) v roce 1946 dokončil studium medicíny, které přerušila válka. Dospěl k rozhodnutí, že chce svůj profesní život zasvětit pediatrii. Soucítil s dětskými pacienty a během své první praxe v nemocnici v Nové Pace k nim chodil na pokoj, kde leželi po třech čtyřech, a četl jim pohádky. V roce 1951 působil v oddělení pro batolata a nemocné děti v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. O šest let později přešel do Kojeneckého ústavu v Praze 4, kde se jakožto primář snažil vytvořit co možná nejpříznivější podmínky. Komunističtí soudruzi mu nabízeli prestižnější místa, ale on jim dávala stále tutéž odpověď: „Od dětí mě nikdo nedostane.“ „Je zajímavé, že mnoho židovských lékařů se po válce věnovalo pediatrii, ale netuším, jestli měli stejný důvod jako já,“ přemítal ve svých vzpomínkách Ladislav Zeman. Pro něj byli novorozenci, kojenci a batolata ztělesněním nevinnosti, tvorečci bez předsudků či naučených nenávistí, zkrátka nepopsané tabule, na jejichž životních postojích se teprve měla podepsat výchova a společnost.
Laura Špániková (1922, Stropkov - 2022) byla dcerou židovského sedláka, který se ve východoslovenském Stropkově věnoval zemědělství. Měl krávy, koně, drůbež a polnosti. S ženou Annou měli osm dětí a Laura byla nejmladší. Také ji čekal tvrdý život v zemědělství. Po absolvování tří tříd měšťanky šla hned pomáhat svým rodičům, byla zvyklá na těžkou práci. To jí pomohlo, jak sama vzpomínala, v době, kdy musela otročit při budování tábora v Osvětimi. Oproti židovským dívkám z měst a lepších rodin měla výhodu – byla otužilá, praktická a uměla si poradit. Když musely jít pracovat mimo tábor, raději šla i po zmrzlé cestě bosa, vyfasované dřeváky v rukou, zatímco ostatní ženy si v nepohodlné obuvi rozedřely nohy do krve.
Elvíra Weiszová (1915, Hontianske Moravce - 2021) V jejích sto letech uspořádala bratislavská galerie Tvorivô výstavu jejích maleb s názvem Tvorba světla – Světlo tvorby. Inspirací vystavených obrazů byla menora, chrámový svícen, který kdysi ozařoval prostor jeruzalémské svatyně. Elvíra se neochotně vracela zpět k bolestným vzpomínkám a nechtěla si oživovat to, co prožila. Raději mluvila o přítomnosti, například o své aktuální lásce – malování. Svými obrázky si přála dělat radost druhým, které svými výtvory ochotně obdarovávala. Tvůrčí aktivita ji ve vysokém věku dávala životní smysl, byla vděčná sociálnímu domu Ohel David, kde ji terapeutky zasvětily do výtvarných technik a umožnila ji dotknout se svého židovství alternativní cestou.
Stáří je nejen v židovské tradici považováno za znamení požehnání a moudrosti. Starý biblický příkaz nám připomíná, že úcta ke starému člověku není pouze otázkou společenského respektu, ale duchovní povinností, která nás všechny zavazuje. Staří lidé nejsou jen svědky minulosti – jsou nositeli paměti, jež formuje naši přítomnost a otevírá budoucnost. Tradiční židovské přání k narozeninám „Až do sto dvaceti let!“ symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence. Aktuální publikace fotografa Jindřicha Buxbauma a historika Daniela Soukupa tento ideál přetváří v podobě obrazového a textového svědectví.
