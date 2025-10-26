Když pak tudíž přijde podívaná, jakou jsou Jen vraždy v budově – hýřící lehkostí a propojující detektivní zápletku s perfektně načasovaným situačním humorem, je to svátek. Znovu a znovu, s premiérou každé série.
Jen vraždy v budově zamířily na obrazovky poprvé v roce 2021. První sérii kritici vítali s nadšením, jen si hned vzápětí kladli otázku, zdali se takový standard povede udržet i v dalších sériích. A světě (ne)div se, povedlo.
Nyní, o čtyři roky později, se to dá říct celkem s jistotou. Ano, někteří kritičtější fanoušci se už letos trochu ošívají, z mého pohledu se však i v páté sezoně týmu okolo ústředního hereckého tria Martin Short, Steve Martin a Selena Gomez daří udržet laťku dostatečně vysoko.
Samozřejmě – Jen vraždy v budově nejsou podívaná pro každého. Každý máme nároky na ten svůj takzvaný „comfort watch“ jinde. Proto také jedni u sledování Přátel slzí nostalgii, zatímco druhé jímá bolest hlavy... a u Kanclu úplně naopak.
Proměnných je prostě mnoho. Čím větší publikum se však povede tvůrcům zasáhnout, tím se dá seriálu věštit větší šance na úspěch, který bude mít trvání i po premiéře úplně poslední epizody.
O té v případě Jen vražd v budově ještě rozhodnuto nebylo, na oznámení další série se stále čeká. I kdyby na ni ale nakonec nemělo dojít, povedlo se tvůrcům vytvořit skutečný originál, který jen stěží někdo zopakuje. I když nutno dodat, že se i Jen vraždy v budově opírají o prověřený recept: naposled sérií Grace & Frankie, se kterou ne náhodou sdílí jméno producenta Johna Hoffmana.
Nejen soužití dvou svéhlavých sedmdesátnic, jejichž manželé se rozhodnou odhalit svůj celoživotní poměr, může na diváky zafungovat. Zafungovat mohou i dva sedmdesátníci, kteří společně se skorotřicátnicí řeší ve svém amatérském podcastu, potažmo domově, vraždy.
A působí u toho dokonce současněji a zábavněji než dobu zoufale dohánějící tvůrci „nového Sexu ve městě“ - seriálu A jak to bylo dál.
Jen vraždy v budově totiž sice stojí na trochu absurdním spojení, o to víc z něj však těží. A přesně ví, kdy se do své „jinakosti“ co nejlépe strefit. Ono se to taky s hereckým talentem Martina Shorta a Steva Martina přenáší na obrazovku skoro samo. Nemluvě o Seleně Gomez, jinak také popové hvězdě, která už dnes nikoho nepřekvapí svým ostrovtipem, za který by se nemusel stydět kdejaký rodilý Brit.
A to nezmiňuju „lákadla“ ve formě hostujících herců: Meryl Streep, Paul Rudd a nejnověji také třeba Renée Zellweger.
Pokud byste chtěli dát Jen vraždám v budově šanci a náhodou by se vám nechtělo do hřejivé atmosféry potemnělého New Yorku naskakovat od úplného začátku, půjde to pohodlně i od třetí série – začíná se totiž řešit úplně nový zločin a přichází i nové postavy... Máte-li však čas, doporučuju dopřát si Jen vraždy v budově na Disney+ od začátku. A předesílám – i zdatní televizní detektivové bývají nakonec překvapeni, kdo že je vrahem.