GLOSA: Vraždy, které pohladí po duši. Lepší „podzimní seriál“ budete hledat těžko

Monika Zavřelová
  9:30
Nevzniká jich už tolik – seriálů, které by připomínaly objetí od milovaného člověka. Nebo klidný večer s oblíbeným jídlem... Dosaďte si sem vlastně cokoliv, co je vašemu srdci milé. Možná bych se ale měla opravit – pokusů o takováto díla je neustále spousta, málokteré se však povede tak, aby z něj to urputné snažení o popsanou „pohodu“ nešlo cítit na míle daleko.
Ze seriálu Jen vraždy v budově (2025)

Ze seriálu Jen vraždy v budově (2025) | foto: Disney+

Meryl Streep v seriálu Jen vraždy v budově (2025)
Meryl Streep v seriálu Jen vraždy v budově (2025)
Ze seriálu Jen vraždy v budově (2025)
Ze seriálu Jen vraždy v budově (2025)
5 fotografií

Když pak tudíž přijde podívaná, jakou jsou Jen vraždy v budově – hýřící lehkostí a propojující detektivní zápletku s perfektně načasovaným situačním humorem, je to svátek. Znovu a znovu, s premiérou každé série.

Jen vraždy v budově zamířily na obrazovky poprvé v roce 2021. První sérii kritici vítali s nadšením, jen si hned vzápětí kladli otázku, zdali se takový standard povede udržet i v dalších sériích. A světě (ne)div se, povedlo.

Nyní, o čtyři roky později, se to dá říct celkem s jistotou. Ano, někteří kritičtější fanoušci se už letos trochu ošívají, z mého pohledu se však i v páté sezoně týmu okolo ústředního hereckého tria Martin Short, Steve Martin a Selena Gomez daří udržet laťku dostatečně vysoko.

Samozřejmě – Jen vraždy v budově nejsou podívaná pro každého. Každý máme nároky na ten svůj takzvaný „comfort watch“ jinde. Proto také jedni u sledování Přátel slzí nostalgii, zatímco druhé jímá bolest hlavy... a u Kanclu úplně naopak.

Proměnných je prostě mnoho. Čím větší publikum se však povede tvůrcům zasáhnout, tím se dá seriálu věštit větší šance na úspěch, který bude mít trvání i po premiéře úplně poslední epizody.

O té v případě Jen vražd v budově ještě rozhodnuto nebylo, na oznámení další série se stále čeká. I kdyby na ni ale nakonec nemělo dojít, povedlo se tvůrcům vytvořit skutečný originál, který jen stěží někdo zopakuje. I když nutno dodat, že se i Jen vraždy v budově opírají o prověřený recept: naposled sérií Grace & Frankie, se kterou ne náhodou sdílí jméno producenta Johna Hoffmana.

Nejen soužití dvou svéhlavých sedmdesátnic, jejichž manželé se rozhodnou odhalit svůj celoživotní poměr, může na diváky zafungovat. Zafungovat mohou i dva sedmdesátníci, kteří společně se skorotřicátnicí řeší ve svém amatérském podcastu, potažmo domově, vraždy.

A působí u toho dokonce současněji a zábavněji než dobu zoufale dohánějící tvůrci „nového Sexu ve městě“ - seriálu A jak to bylo dál.

GLOSA: Neznáte své kořeny? Mrkněte na rodinné recepty, slavným pomohly najít předky

Jen vraždy v budově totiž sice stojí na trochu absurdním spojení, o to víc z něj však těží. A přesně ví, kdy se do své „jinakosti“ co nejlépe strefit. Ono se to taky s hereckým talentem Martina Shorta a Steva Martina přenáší na obrazovku skoro samo. Nemluvě o Seleně Gomez, jinak také popové hvězdě, která už dnes nikoho nepřekvapí svým ostrovtipem, za který by se nemusel stydět kdejaký rodilý Brit.

A to nezmiňuju „lákadla“ ve formě hostujících herců: Meryl Streep, Paul Rudd a nejnověji také třeba Renée Zellweger.

Pokud byste chtěli dát Jen vraždám v budově šanci a náhodou by se vám nechtělo do hřejivé atmosféry potemnělého New Yorku naskakovat od úplného začátku, půjde to pohodlně i od třetí série – začíná se totiž řešit úplně nový zločin a přichází i nové postavy... Máte-li však čas, doporučuju dopřát si Jen vraždy v budově na Disney+ od začátku. A předesílám – i zdatní televizní detektivové bývají nakonec překvapeni, kdo že je vrahem.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

