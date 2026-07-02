Jak vznikla Magdaléna? A co řekl Bruce Lee? Kapela Jelen odhalila příběhy písní

„Často se nás novináři i fanoušci ptají, podle čeho poznáme, že písnička bude hit. Odpověď je jednoduchá - nepoznáme,“ píše Jindra Polák v kapitole týkající se vzniku písně Magdaléna, v kariéře kapely zlomové. K vzniku hitu často dopomůže náhoda, vnuknutí shůry, kouzlo okamžiku. V tomto případě šlo o náhodně vyslechnutý telefonát dívky, která přetáhla sedánek v baru a teď svému milému vysvětluje, že přespala „u kamarádky“. Ta slečna z tramvaje číslo 17 nejspíš dodnes netuší, že napomohla vzniku jednoho z největších „jeleních“ hitů.
„Další obvyklé otázky bývají, o čem vlastně ta a ta píseň je? Je její příběh z vlastní zkušenosti? Odpovědi nejsou jednoduché, protože každá píseň je jiná, jsou to živé organismy a každá si prošla jinou cestou, jiným vývojem a každá pro mě osobně znamená něco jiného. Napadlo mě proto, že by bylo zajímavé napsat knihu, ve které bych mohl fanouškům vyprávět, co stálo u vzniku jejich oblíbených písniček. A při té příležitosti se vrátit v čase a sám sobě připomenout zásadní okamžiky, na kterých jsem se při svojí hudební i životní cestě nacházel ve chvíli, kdy vznikaly písně, které mě a celé naší jelení partě změnily život,“ popisuje Jindra Polák.
V úvodu knihy se zpěvák a skladatel svěřuje, že co se psaní týče, je zvyklý na formát písňového textu a delším útvarem se zprvu trápil. Připadal si podle vlastních slov jako by byl zpátky na základní škole a psal slohovou práci. „Měl jsem pocit, že mi slova utíkají, věty se sypou pod rukama a že se mi načaté myšlenky ztrácejí někde v mlze…“
Bezprostřední styl vyprávění je ale tím, co dělá knihu čtivou a pro fanoušky Jelenů velmi přitažlivou. Jindra Polák píše přímo, bez stylistických kudrlinek a jde přímo k věci. Díky tomu budou mít fanoušci při čtení pocit, jako kdyby s autorem seděli někde u stolu a on jim vše podstatné o vzniku té které skladby vyprávěl.
Nejde jen o příběh té které skladby, ale také o hudební uvažování Jindry Poláka a jeho spoluhráčů. O náhodách a šťastných setkání s oblíbenými muzikanty. O napojení, které mezi sebou členové kapely mají. A dočtete se také leccos o Polákově filmovém vkusu. Mezi jeho oblíbené kousky patří Nebe nad Berlínem, Na pokraji slávy, Vrána nebo válečné drama Příliš vzdálený most. Na jiném místě se vyznává z lásky ke knize Raye Bradburyho Marťanská kronika a dává do placu inspirující citát herce a mistra bojových umění Bruce Lee.
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Při čtení tak vyvstává komplexní obraz Jindry Poláka nejen jako hudebníka, ale také jako člověka – otce, syna, manžela a bratra. Písničky kapely Jelen jsou populární nejen proto, že jsou chytlavé, melodicky vstřícné, ale také i díky prožitým situacím a příběhům v textech.
Součástí knihy je fotografická příloha i s několika snímky z Polákova osobního života a pochopitelně přepis textů ze všech dosavadních vydaných alb. A kdo ví, třeba až se diskografie kapely po čase rozroste o další položky, se jednou fanoušci dočkají i pokračování.