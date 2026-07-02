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Jak vznikla Magdaléna? A co řekl Bruce Lee? Kapela Jelen odhalila příběhy písní

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  8:50
Jindra Polák s kapelou Jelen festivalu Benátská! s Impulsem (25. července 2025)

Jindra Polák s kapelou Jelen festivalu Benátská! s Impulsem (25. července 2025) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Na Benátské! s Impulsem vystoupila kapela Jelen. (25. července 2024)
Jindra Polák s kapelou Jelen festivalu Benátská! s Impulsem (25. července 2025)
Obálka knihy Jelen: Příběhy písní
Kapela Jelen
20 fotografií
Co stálo za vznikem skladeb Magdaléna, Klidná jako voda nebo Nebe nad Prahou kapely Jelen? Frontman Jindra Polák v knize Jelen: Příběhy písní fanoušky bere do studia, na zkoušky a svěřuje se s často velmi osobními pohnutkami, které vedly k napsání té které skladby.

„Často se nás novináři i fanoušci ptají, podle čeho poznáme, že písnička bude hit. Odpověď je jednoduchá - nepoznáme,“ píše Jindra Polák v kapitole týkající se vzniku písně Magdaléna, v kariéře kapely zlomové. K vzniku hitu často dopomůže náhoda, vnuknutí shůry, kouzlo okamžiku. V tomto případě šlo o náhodně vyslechnutý telefonát dívky, která přetáhla sedánek v baru a teď svému milému vysvětluje, že přespala „u kamarádky“. Ta slečna z tramvaje číslo 17 nejspíš dodnes netuší, že napomohla vzniku jednoho z největších „jeleních“ hitů.

„Další obvyklé otázky bývají, o čem vlastně ta a ta píseň je? Je její příběh z vlastní zkušenosti? Odpovědi nejsou jednoduché, protože každá píseň je jiná, jsou to živé organismy a každá si prošla jinou cestou, jiným vývojem a každá pro mě osobně znamená něco jiného. Napadlo mě proto, že by bylo zajímavé napsat knihu, ve které bych mohl fanouškům vyprávět, co stálo u vzniku jejich oblíbených písniček. A při té příležitosti se vrátit v čase a sám sobě připomenout zásadní okamžiky, na kterých jsem se při svojí hudební i životní cestě nacházel ve chvíli, kdy vznikaly písně, které mě a celé naší jelení partě změnily život,“ popisuje Jindra Polák.

Jindra Polák s kapelou Jelen festivalu Benátská! s Impulsem (25. července 2025)
Na Benátské! s Impulsem vystoupila kapela Jelen. (25. července 2024)
Jindra Polák s kapelou Jelen festivalu Benátská! s Impulsem (25. července 2025)
Obálka knihy Jelen: Příběhy písní
20 fotografií

V úvodu knihy se zpěvák a skladatel svěřuje, že co se psaní týče, je zvyklý na formát písňového textu a delším útvarem se zprvu trápil. Připadal si podle vlastních slov jako by byl zpátky na základní škole a psal slohovou práci. „Měl jsem pocit, že mi slova utíkají, věty se sypou pod rukama a že se mi načaté myšlenky ztrácejí někde v mlze…“

Bezprostřední styl vyprávění je ale tím, co dělá knihu čtivou a pro fanoušky Jelenů velmi přitažlivou. Jindra Polák píše přímo, bez stylistických kudrlinek a jde přímo k věci. Díky tomu budou mít fanoušci při čtení pocit, jako kdyby s autorem seděli někde u stolu a on jim vše podstatné o vzniku té které skladby vyprávěl.

Nejde jen o příběh té které skladby, ale také o hudební uvažování Jindry Poláka a jeho spoluhráčů. O náhodách a šťastných setkání s oblíbenými muzikanty. O napojení, které mezi sebou členové kapely mají. A dočtete se také leccos o Polákově filmovém vkusu. Mezi jeho oblíbené kousky patří Nebe nad Berlínem, Na pokraji slávy, Vrána nebo válečné drama Příliš vzdálený most. Na jiném místě se vyznává z lásky ke knize Raye Bradburyho Marťanská kronika a dává do placu inspirující citát herce a mistra bojových umění Bruce Lee.

Lidé si stěžovali, že hrajeme moc pozdě a děti usínají, hlásí kapela Jelen

Při čtení tak vyvstává komplexní obraz Jindry Poláka nejen jako hudebníka, ale také jako člověka – otce, syna, manžela a bratra. Písničky kapely Jelen jsou populární nejen proto, že jsou chytlavé, melodicky vstřícné, ale také i díky prožitým situacím a příběhům v textech.

Součástí knihy je fotografická příloha i s několika snímky z Polákova osobního života a pochopitelně přepis textů ze všech dosavadních vydaných alb. A kdo ví, třeba až se diskografie kapely po čase rozroste o další položky, se jednou fanoušci dočkají i pokračování.

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