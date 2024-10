RECENZE: Jaroslav Rudiš se mění. Místo punku je tu vánoční nostalgie

Jaroslav Rudiš na nádraží v Lomnici nad Popelkou. „Místní nádraží bylo a je okno do světa,“ říká spisovatel. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Ta knížka, vydaná původně v němčině, je minimalistická: stovka stránek, řídká sazba, hodně ilustrací. Samozřejmě z pera Rudišova dvorního výtvarníka Jaromíra 99, s nímž v roce 2003 nastartoval jízdu fenomenálního Aloise Nebela, pomateného nádražáka z česko-polsko-německého pomezí.

Těch návratů je v novince víc. Skoro to vypadá, že Rudiš bilancuje, probírá se motivy, kterým věnoval pozornost ve své dosavadní bibliografii. Rezonují tady Praha, Berlín i Český ráj, kde se autor narodil. A samozřejmě vlaky a železniční tratě, které ta místa, ten ideální středoevropský prostor spojují. A spojují i časy: přítomné s minulým, živé s mrtvými.

Vánoce v Praze 90 % Překlad Michaela Škultéty, ilustrace Jaromír 99, Labyrint, Praha 2024, 96 stran, prodejní cena 295 Kč.

Možná v dosavadním díle Jaroslava Rudiše nejsilněji. Z kdysi punkového autora, plného elánů a prudkých tvůrčích pohybů, je najednou nostalgik. Co víc – málem melancholik. Tempo vyprávění zvolnilo, text novely se rozlil do lyrické šíře a hloubky, a hlavně – všecko posmutnělo. Vánoce pak tomuhle smutku dávají magický, vyloženě kouzelný rámec.

Je to tedy próza dvojího typu. Zaprvé existenciální. Autor napříč nejrůznějšími hovory ohledává lidskou existenci, její možnosti a meze, krásy a tragédie. A zajímá se nejvíc o periferii, okraj. Ne náhodou příběh začíná i vrcholí na pražském Hlavním nádraží, které oblibují bezdomovci a další zoufalci a ubožáci z těch nejspodnějších sociálních pater.

A pak je to próza poetická, plná silných, podmanivých, nečekaně rozsvícených obrazů a scén. Hlavní roli má v příběhu vypravěč, zřejmě autorovo alter-ego, jmenuje se taky Jára, i ten věk odpovídá. Je čtyřiadvacátý prosinec a on se toulá Prahou – stejně jako vlastními vzpomínkami. Na otce, na svou první lásku.

Pije pivo po legendárních hospodách a nabaluje na sebe další lidské typy: pána se svítící hlavou, krále všech zlodějů – a nakonec rozněžnělou Italku. Jdou městem jako tři králové, kteří byli vlastně taky čtyři. Jako tři mušketýři.

Reálná procházka má od počátku jasnou literární nadstavbu. Rudiš obratem vyvolává své mistry: Bohumila Hrabala, Jaroslava Haška a Franze Kafku. Procházka se pak mění v poctu: jejich beletrii, která vždycky opisovala rovnou ze života. I když u každého s různými důrazy. Společně ale všichni čekají na jedno: na nějaké to vytržení, zjevení, na vánoční zázrak.

Trochu ta kniha připomíná Noční chodce, komiks, co Rudiš realizoval předloni ve dvojici s Nicolasem Mahlerem. Trochu pak upomíná i na Rudišovu prvotinu Nebe pod Berlínem, to vyvolávání duchů a stínů z hlubin města a jeho příběhů. A rezonuje tady vůbec silná tradice euroamerických vánočních vyprávění, častokrát s hororovým nádechem.

Trocha hrůzy, třebaže lyrické, je k mání i u Jaroslava Rudiše. Je to hrůza z času, který nenávratně zmizel. Z obrazů-vzpomínek, které zbyly a které se autor snaží podržet ve své hlavě. Je to jasné poznání – život je konečný. Není od věci to vést v patrnosti. O Vánocích i kdykoli jindy.