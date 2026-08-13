Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

GLOSA: Švejk do každé rodiny. Haškův román nestárne. Je věčný jako lidská blbost

  10:00
Jaroslav Hašek

Jaroslav Hašek | foto: Profimedia.cz

Obálka nového vydání Haškova Švejka
Dalšími novinkami jsou výstavy haškovských kreslených anekdot a karikatur (tato...
Jaroslav Hašek
Spisovatel Jaroslav Hašek, jak ho v hospodě U Invalidů v roce 1922 zachytil...
13 fotografií
Před pěti lety vydali v brněnském Hostu výbor z jeho povídek, teď přidali jeho životní dílo – román, který rezonuje po celém světě v překladu do víc než šedesáti jazyků. Víte, o koho jde? No přece o Jaroslava Haška (1883–1923) a jeho Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Je s podivem, jakou silou ta mnohasetstránková próza žije víc než století po svém vzniku. Vždyť má tolik neduhů! Nemá konec; Hašek umřel dřív, než stihnul román dopsat. Strukturálně text nedrží moc pohromadě – vždyť kapitoly jsou vlastně samostatné obrazy, a povahově jistě blíž hravé, reportážně-fejetonistické žurnalistice, než vysoké, náročné literatuře. První sešity pak musel Hašek realizovat po své ose, nikoho z oficiálních nakladatelů ta próza nezajímala.

Moc jí nepomohly ani ilustrace Josefa Lady, které příběh posouvají k naivitě, povrchnosti, zábavě. A neposloužily ani pozdější filmové adaptace: ať ta hraná Karla Steklého, nebo ta animovaná Jiřího Trnky. Haškova kniha je prostě systém otevřený dokořán: vzpírá se, uniká, natáčí ke čtenáři různé tváře. Jenže je to asi v zájmu věci, autor to tak nejspíš chtěl. Jeho životní i tvůrčí filozofie tomu totiž rozhodně nasvědčují.

Jaroslav Hašek se velmi rychle zorientoval ve společnosti a politice pozdního Rakouska-Uherska. A nebylo mu v tom „žaláři národů“, kde vězely dlouhý čas i české země, moc dobře. Vadila mu dostředivost, konzervativnost, xenofobie. A související nacionalistické důrazy a výhružné řinčení zbraněmi.

České švejkování. Jak Haškův dobromyslný blb ovlivnil národní povahu

Všechna ta malost a omezenost, přetvářka a trapnost. Chytil z toho dost silnou intelektuální frustraci. Podobně jako tři čtvrtě století před ním další velikán české literatury, Karel Hynek Mácha. A tak se začal vzpírat, revoltoval vším, co dělal. Svým bohémským, rozkotaným životem, plným zběsilých, mnohadenních pitek – stejně jako mystifikacemi, krutými šprýmy na cizí účet. V literatuře pak tenhle protest vtělil právě do Švejka: navenek dobráka od kosti, v jádru ovšem zrcadlo, nastavené proti jakékoli blbosti druhých.

Švejk se líhnul natřikrát. Nejdřív v povídkách (Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, 1912), pak v novele (Dobrý voják Švejk v zajetí, 1917) – a teprve v letech 1921 a 1922 rozepsal Hašek svého ultimátního hrdinu načisto. Poslal ho samozřejmě do první světové války, kterou zažil na vlastní kůži. Taky natřikrát: nejdřív jako dobrovolník rakousko-uherské armády, potom jako legionář, a nakonec jako rudoarmějec.

Zejména na poslední štaci byl Hašek velmi aktivní a angažovaný pro věc. Ovšem svého Švejka vymodeloval spíše pasivně. Jako usměvavého, dobráckého pozorovatele, který ovšem funguje totálně rozkladně. Tím, že jakoukoli promluvu nebo situaci vždycky absurdně rozvrátí, přepíše v její opak. Je to vlastně totální demontáž: řeči i postav – stejně jako armády, potažmo celého toho děsivě zbyrokratizovaného přízraku pozdního Rakouska-Uherska.

Takový text nemůže zestárnout. Je věčný. Stejně jako lidská blbost, všecky ty závisti a nenávisti, ta tragicky namachrovaná ega, co se rvou globálně i lokálně, verbálně i fyzicky, dneska jako včera nebo zítra. Švejk je vlastně zen-buddhista. Na té jeho replice „To chce klid“ nejspíš něco je. Až na to, že tahle slavná replika není nikde v Haškově románu k nalezení…

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dokázal to, chválí Ztraceného manželka a Bouček. Na koncertě byli i Donutil či Jágr

Marek Ztracený je první český interpret, který uspořádal megakoncert na...

Koncert Marka Ztraceného si nenechala ujít řada známých osobností. Ve VIP zóně bylo možné potkat Richarda Genzera, Leoše Mareše, Jaromíra Jágra nebo třeba Miroslava Donutila. Nechyběla ani Ztraceného...

Podívejte se, jak Ztracený zazářil na Letné. Zrušený ohňostroj fanouškům nechyběl

„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal...

„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální...

David Koller na Friends Fest nedorazil. Pořadatelé museli narychlo měnit program

Festival Friends Fest v Pardubicích. (8. srpna 2026)

Na letošním Friends Festu v Pardubicích bylo k vidění vše, co k němu každoročně patří. Od amerických aut, motorek a hudby až po pořádné burgery. Jen jeden z hlavních taháků jaksi chyběl. David Koller...

V den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let

Vladimír Páral

Ve věku 94 let, v den svých narozenin, zemřel spisovatel Vladimír Páral. Byl autorem mnoha úspěšných románů, řada jeho knih byla zfilmována. Informaci o jeho úmrtí potvrdil jeho kamarád Jaroslav...

Poprvé v Bulharsku. Eurovize 2027 se bude konat v Burgasu s upravenými pravidly

Bulharská reprezentantka DARA při svém finálovém vystoupení na Eurovision Song...

Příští ročník mezinárodní písňové soutěže Eurovize se uskuteční v bulharském letovisku Burgas ve dnech 11., 13. a 15. května 2027. Bulharsko bude příští rok hostit semifinále a finále této soutěže,...

13. srpna 2026  12:36

Temnější než Most!, ale s drsnými vtipy. První ukázky ze seriálu Oddíl B

Oddíl B: Tvůrci Mostu představují nový komediální seriál z nápravného zařízení

Na osvědčené duo Prušinovský-Kolečko se rozhodla vsadit televize Nova ve svém letošním podzimním programu. Dvojice, která stojí za úspěšnými seriály Most! a Okresní přebor, natočila nový seriál z...

13. srpna 2026  11:30

Neckář, Brichta či Tři sestry. Keltská noc slibuje našlapaný program i lepší areál

Václav Neckář na Keltské noci už v minulosti vystoupil a měl velký ohlas.

Večírkem pro nedočkavé dnes startuje hudební festival Keltská noc. Akce s více než třicetiletou historií se už podruhé uskuteční ve Vysokém nad Jizerou, kam se přestěhovala z Harrachova. Během tří...

13. srpna 2026  10:50

GLOSA: Švejk do každé rodiny. Haškův román nestárne. Je věčný jako lidská blbost

Jaroslav Hašek

Před pěti lety vydali v brněnském Hostu výbor z jeho povídek, teď přidali jeho životní dílo – román, který rezonuje po celém světě v překladu do víc než šedesáti jazyků. Víte, o koho jde? No přece o...

13. srpna 2026

Hra se vymkla kontrole. Snímek Jumanji: Velký útěk představuje první trailer

Snímek z filmu Jumanji: Velký útěk

Na počátku byl rodinný dorodružný snímek Jumanji z roku 1995 s Robinem Williamsem v hlavní roli. Následoval film Jumanji: Vítejte v džungli (2017), o dva roky mělo premiéru pokračování Jumanji: Další...

13. srpna 2026

Svetry vadily režimu, v Íránu se Pat a Mat stali kultem. O vzniku fenoménu A je to!

Premium
Chtěli jsme připomenout padesáté jubileum dvou nejzábavnějších kutilů na...

Chtěli jsme připomenout padesáté jubileum dvou nejzábavnějších kutilů na světě. Jenže Pat a Mat nás převezli. Jsou tak brilantně nešikovní, že geniálně popletou úplně všechno. I datum vlastní...

12. srpna 2026

Praha jako lokace Netflixu. V září začne natáčení seriálu podle knihy Dana Browna

Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...

V září spustí v Praze platforma Netflix natáčení seriálu Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy známého spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v české metropoli a...

12. srpna 2026  17:03

Gladiátor Russell Crowe příští rok zahraje se svou kapelou v pražském Fóru Karlín

Russell Crowe ve Velkém sále Thermalu osobně uvedl snímek Master & Commander:...

Australský herec Russell Crowe dorazí v příštím roce do Prahy. Jako hudebník se představí s kapelou The Gentlemen Barbers 23. května ve Foru Karlín, kde zahájí evropské turné. Koncert se uskuteční ve...

12. srpna 2026  15:35

Mytologie, sci-fi i DNA. Signal Festival obohatí americko-tchajwanská dvojice

Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)

Americká umělkyně Laurie Andersonová a její tchajwanský kolega Chuang Sin-Čchien vytvořili pro letošního pražský Signal Festival společnou imerzivní instalaci Na Měsíc. Dílo budou moci návštěvníci...

12. srpna 2026  14:15

Jako zamlada. ČT uvede seriál Na tělo o srazu spolužáků v krizi středního věku

Premium
Ukázka ze seriálu České televize Na tělo

Česká televize uvede začátkem září devítidílný komediální seriál Na tělo. Příběh ze života padesátníků, kteří se po třiceti letech od maturity chystají připomenout si bouřlivé mládí na divokém...

12. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zpěvák Rod Stewart zrušil část turné v USA. Podrobil se operaci srdce

Koncert Roda Stewarta v O2 areně (3. července 2024, Praha)

Britská hudební legenda sir Rod Stewart z důvodu operaci srdce zrušil závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Mezi zrušenými koncerty 81letého zpěváka je několik plánovaných...

12. srpna 2026  13:12

Ewa Farna slaví narozeniny. Óčko připomene milníky její kariéry

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)

U příležitosti 33. narozenin Ewy Farne odvysílá Óčko ve středu dokument mapující 20 let její kariéry prostřednictvím archivních záběrů. Počínaje písní Měls mě vůbec rád. Až po letošní tři koncerty v...

12. srpna 2026  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×