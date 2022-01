RECENZE: Jaroslav Hašek zraje jako víno. Atakuje rozum i emoci

Napřesrok to bude sto let, co předčasně umřel. Loni to bylo rovné století, co začala vycházet na pokračování jeho nejslavnější prozaická práce Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Jaroslav Hašek (1883–1923) je už dekády nejpřekládanějším českým spisovatelem, úspěšnějším než Kundera i Hrabal.