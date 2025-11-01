Přátelství, temnota i smrt. Čím vyčnívá Záhada hlavolamu a proč neuctívat Dušína

Když před stoletím vstoupil jako patnáctiletý mladík do skautského oddílu, netušil, jak moc ho tábory, výpravy a klubovny ovlivní. Jaroslav Foglar dostal přezdívku Jestřáb, napsal za svůj předlouhý život tisíce dopisů, bezpočet článků a desítky kronik. A hlavně skoro tři desítky knih, které mimořádně ovlivnily od první republiky dodnes statisíce kluků a holek. První a poslední foglarovku dělí přesně šedesát let. Které byly nejvlivnější? Proč byly pro totalitní režimy nepřijatelné? Jaké jsou jejich slabiny? A jak je možné, že stále v nemalých nákladech vycházejí i dnes? | foto: montáž: TÉMA

Lukáš Kašpar
Rychlé šípy. Vontové. Ježek v kleci. Jan Tleskač… Tahle jména zná téměř každý a nelze pochybovat o tom, že Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara je jedním z nejvlivnějších českých románů 20. století. Jaký vlastně je?

Foglarovky

Detektivní, temný, tajemný a s nezaměnitelnou poetikou. Navíc neotřele s hrdiny, kteří byli populárními komiksovými postavičkami. I kdyby Jaroslav Foglar nenapsal nic jiného, tahle kniha z něj udělala nezapomenutelného spisovatele.

Skautská nadace Jaroslava Foglara se od letošního podzimu chystá postupně znovu vydat spisovatelovo dílo. Redakce k této příležitosti připravila pro čtenáře iDNES Premium sérii textů, které přinášejí nové zajímavé pohledy na jednotlivé knihy, na osoby, dobu a prostředí, které Foglara inspirovalo. Toto je první z nich.

Přenesme se teď do Protektorátu. Štěkání rozkazů i skřípání zubů. Směs strachu a vzteku. Třes rukou i vzdorné mručení. Odboj a kolaborace. Odvaha i zbabělost. Ale také práce a zábava, láska i nenávist, koníčky a povinnosti, snídaně i večeře, hlad a opulentní pařby, životní prohry i malá vítězství. Byla to temná doba, ale právě tehdy vznikly nejproslulejší příběhy Foglarových komiksových Rychlých šípů. Za Protektorátu vyšlo i pět jeho zásadních románů včetně toho asi vůbec nejkvalitnějšího, nejtrvalejšího a populární kulturou nejcitovanějšího – Záhady hlavolamu.

Kamarádi se zase dají dohromady, což u Rychlých šípů ani jinak nejde. Ale i tenhle šťastný moment má u Foglara temnou stránku.

Foglarovky

