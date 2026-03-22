Bylo mu teprve 27 let a napsal pak lepší knihy. V mnoha ohledech je ale Přístav volá zásadní, protože řadu motivů z něj spisovatel pak ve svém díle rozvíjel.
Když jsem po mnoha a mnoha letech vytáhl z knihovny jeden z výtisků první vydané knihy Jaroslava Foglara, nevybavil se mi ani příběh, ani jména hrdinů, ani Modrý život čili návod vedoucí ke šlechetnosti, který tu poprvé spisovatel zmiňuje. Vybavil se mi výjev, který mi utkvěl v paměti někdy v jedenácti letech a ani tři dekády ho nevymazaly. Tehdy jsem foglarovku s vábivým názvem Přístav volá četl poprvé a nadlouho naposledy.
Ve Foglarově světě fyzická zdatnost, čistota a vůbec tělesnost značí i ryzí charakter a duševní schopnosti, což lze označit za trochu problematické.