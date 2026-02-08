Nikdy nevznikla lepší reklama na letní tábory. Hoši od Bobří řeky ukazují cestu i dnes

Premium

Fotogalerie 11

Ukázka ilustrací od Marka Čermáka v knize Hoši od Bobří řeky | foto: Skautská nadace Jaroslava Foglara

Lukáš Kašpar
Třináct bobříků. Tábor ve Sluneční zátoce. Mladý zálesák Roy. Píseň úplňku. Vor na Bobří řece. Vzor správných chlapců Rikitan. Ušlechtilý Luděk a impulzivní Mirek. A samozřejmě Zelená příšera. Devadesát let si kluci a holky čtou příběh o spolku hochů, kterým jeden vysokoškolský student ukázal, jak se dá také žít. Dobrodružně a přitom šlechetně a smysluplně. Hoši od Bobří řeky se stali manifestem Jaroslava Foglara i mnoha generací, kterým právě tahle kniha otevřela nové světy.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Foglarovky

Nahoře mezi korunami stromů ještě prosvítalo žlutavé nebe, ale tady byla už úplná tma, když Rikitan uschlou březovou kůrou podpálil oheň. Hoši byli unešení! Vždyť ještě nikdy neviděli táborový oheň ani mihotání rudých stínů po kmenech stromů, nikdy necítili vůni pálící se pryskyřice. Kouř stoupal do korun stromů v pohádkových zákrutech, plameny objímaly nové a nové větve a jiskry sršely na všechny strany. Kruhem sedících chlapců se linulo milé teplo...

Chtělo by to začít víc dramaticky, jenže v téhle knize se vlastně nic převratnějšího než zážitky z pospolitosti u táborových ohňů nestane. A přesto se stala patrně nejvlivnějším českým románem pro mládež.

Jde trochu i o „politický“ program. Foglar byl sice člověk zcela apolitický, ale právě v téhle knize najdete momenty, kdy Rikitan vysvětluje smysl svého počínání.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Viny otců a kostlivci ve skříních. Tajemství Velkého Vonta je příběh temné minulosti

Ukázky ze závěrečného románu ze Stínadelské trilogie Tajemství Velkého Vonta

Závěrečný román ze Stínadelské trilogie je nejméně známý už proto, že se s ním tuzemští čtenáři...

Širokko, fantom s umrlčí maskou. Stínadla se bouří je román plný nejistoty a smrti

Ilustrace Jiřího Gruse k vydání knihy Stínadla se bouří z roku 2020

VIDEO Stínadla se bouří volně navazují na Záhadu hlavolamu a jsou jednou z nejlepších knih Jaroslava...

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek...

Stínadla jako deskovka. Na Rychlé šípy si v kostele svaté Anny zahrály stovky lidí

Stínadla znovu vzbouřila v Pražské křižovatce

VIDEO Aspoň na jeden večer vstoupit do tajemného světa Jaroslava Foglara a jeho románů mohli v pátek...

Slídící Vontové i epický souboj na závěr. Tvůrce představuje deskovku s Rychlými šípy

Stínadla a jejich tvůrce Vladimír Chvátil

Vladimír Chvátil je známý český vývojář a designér deskových a počítačových her. Aktuálně je na...

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

0 % Premium
Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young

V sérii nazvané Skládaná industrie František Skála úmyslně omezuje vlastní...

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...

Sydney Sweeney jako boxerka? Průhledný model bez podprsenky vyvolal větší zájem

Premium
Christy Martinová a Sydney Sweeney v Los Angeles na premiéře filmu Christy (25....

Na ulici provokuje ve spodním prádle vlastní značky, na plátně rozdává rány. Hollywoodská hvězda Sydney Sweeney kraluje životopisu Christy, věnovanému americké boxerce, kterou její muž a trenér málem...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

8. února 2026

Nikdy nevznikla lepší reklama na letní tábory. Hoši od Bobří řeky ukazují cestu i dnes

Premium
Ukázka ilustrací od Marka Čermáka v knize Hoši od Bobří řeky

Třináct bobříků. Tábor ve Sluneční zátoce. Mladý zálesák Roy. Píseň úplňku. Vor na Bobří řece. Vzor správných chlapců Rikitan. Ušlechtilý Luděk a impulzivní Mirek. A samozřejmě Zelená příšera....

8. února 2026

Ceny kritiky vyhrál film Sbormistr, po dvou soškách mají i Otec a Letní škola, 2001

Kateřina Falbrová a Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)

Nejlepším filmem roku se ve velmi těsném hlasování 16. Cen české filmové kritiky stal Sbormistr. Získal celkem dvě sošky stejně jako rovněž hrané snímky Otec a Letní škola, 2001. Celkem bylo oceněno...

7. února 2026  21:45

Bude vždy mou součástí. Hvězda Harryho Pottera o mateřství i Bridgertonových

Premium
Katie Leungová v seriálu Bridgertonovi (2026)

Svět ji poznal jako první lásku Harryho Pottera, bradavickou studentku Cho Changovou. Nyní se vrací v jiné populární sérii - Bridgertonových. Osmatřicetiletá Katie Leungová v rozhovoru pro iDNES.cz...

7. února 2026

V Arabele mi královna držela koně. Hvězdy vzpomínají na Janu Brejchovou

Ondřej Kepka, Vladimír Dlouhý, Jana Brejchová a Jana Nagyová v seriálu Arabela...

Jako desetiletý hrál s Janou Brejchovou v Arabele, v pokračování seriálu mu pak pomohla uklidnit koně. „Naše rodiny se přátelily a dělaly si legraci z toho, jak jsou si Jana Brejchová a moje maminka...

7. února 2026  11:40

TELEVIZIONÁŘ: Šachovou královnu vyzpovídala dcera Roberta Kennedyho

Z filmu Královna šachu

Známé jméno před kamerou, známé jméno za ní; tak vypadá premiérový dokumentární portrét Královna šachu, který nasazuje streamovací služba Netflix.

7. února 2026  11:37

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

7. února 2026  8:48

Hagrid, Alf, plukovník z Haló haló. Kam se z dabingu vytratil Ota Jirák

Ota Jirák

Když se řekne Ota Jirák (76), většině z nás naskočí ten hluboký, medově zabarvený bas, který po desetiletí provází naše oblíbené hrdiny. Ať už jde o chlupatého mimozemšťana Alfa, obřího Hagrida nebo...

7. února 2026

KVÍZ: Major Šebek, poručík Troník, Nikola Šuhaj. Jak dobře znáte filmy Miroslava Donutila?

Hostem pořadu Rozstřel je herec Miroslav Donutil.

Major Šebek z Pelíšků, sepisující děckám jídelníček, šišlající poručík Troník z Černých baronů, nadporučík Růžička z Tankového praporu, ale také Nikola Šuhaj, distingovaný právník doktor Ulrich z...

vydáno 7. února 2026

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

6. února 2026  22:21

Devadesát milionů korun pro Vyšehrad Dvje. A tři stovky pro návrat Vorlovy Vejšky

Záběr z filmu Vyšehrad Dvje

Karavan, Otec a Sbormistr mají na sobotním udílení cen české filmové kritiky nejvíce šancí. Ale diváci z bezmála devadesáti loňských novinek volili nejčastěji jadrnou fotbalovou komedii Vyšehrad...

6. února 2026  16:15

Jako Oscar. Pražská galerie Signal Space získala prestižní ocenění Inavation Award

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění...

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. To je v kulturních kruzích považováno za ekvivalent amerických Oscarů. Porota Signal Space zařadila mezi...

6. února 2026  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.