„Vladimíre Dratuši! Vladimíre Dratuši! Ani deset takových závor tě nemůže uchránit od toho, co se má stát, když mrtvý promluvil!“ Tahle mrazivá slova adresuje vontský posel přímo Velkému Vontovi Dratušovi.
Kdo je záhadný Cizinec, který vysílá ze zaprášené půdy vzkazy, které děsí samotného Velkého Vonta? Tedy hlavu všech Vontů, kteří sami rozsévají strach i v srdcích těch odvážnějších chlapců ze spořádaných čtvrtí? O co mu jde? Proč se skrývá? A hlavně – co na hlavu všech Vontů ví?
Na konci románu Stínadla se bouří vypadalo vše snad až příliš idylicky. Velkým Vontem byl zvolen Vláďa Dratuš, kterému navíc lékaři vrátili zrak a Rychlé šípy hlavolam ježka v kleci, symbol vlády nad Stínadly. Vše se dařilo, ale jen velice krátce.
Objev strašlivé pravdy vyděsí, když knihu čtete poprvé. Hraje v tom roli velký koš, víko se západkou a volání uvězněného chlapce.