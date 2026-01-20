Viny otců a kostlivci ve skříních. Tajemství Velkého Vonta je příběh temné minulosti

Premium

Fotogalerie 16

Ukázky ze závěrečného románu ze Stínadelské trilogie Tajemství Velkého Vonta | foto: Fotografie z knihy Tajemství Velkého Vonta

Lukáš Kašpar
  20:00
Závěrečný román ze Stínadelské trilogie je nejméně známý už proto, že se s ním tuzemští čtenáři mohli většinou seznámit až po sametové revoluci. Vznikl navíc s velkým odstupem po dvou slavných knihách o Rychlých šípech, za normalizace, kdy spisovatel, který vrchol tvůrčích sil zažil ve 30. a 40. letech, nemohl publikovat, a chtěl se přesto popasovat s přetěžkým úkolem navázat na své nejslavnější romány.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Foglarovky

„Vladimíre Dratuši! Vladimíre Dratuši! Ani deset takových závor tě nemůže uchránit od toho, co se má stát, když mrtvý promluvil!“ Tahle mrazivá slova adresuje vontský posel přímo Velkému Vontovi Dratušovi.

Kdo je záhadný Cizinec, který vysílá ze zaprášené půdy vzkazy, které děsí samotného Velkého Vonta? Tedy hlavu všech Vontů, kteří sami rozsévají strach i v srdcích těch odvážnějších chlapců ze spořádaných čtvrtí? O co mu jde? Proč se skrývá? A hlavně – co na hlavu všech Vontů ví?

Na konci románu Stínadla se bouří vypadalo vše snad až příliš idylicky. Velkým Vontem byl zvolen Vláďa Dratuš, kterému navíc lékaři vrátili zrak a Rychlé šípy hlavolam ježka v kleci, symbol vlády nad Stínadly. Vše se dařilo, ale jen velice krátce.

Objev strašlivé pravdy vyděsí, když knihu čtete poprvé. Hraje v tom roli velký koš, víko se západkou a volání uvězněného chlapce.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Širokko, fantom s umrlčí maskou. Stínadla se bouří je román plný nejistoty a smrti

Ilustrace Jiřího Gruse k vydání knihy Stínadla se bouří z roku 2020

VIDEO Stínadla se bouří volně navazují na Záhadu hlavolamu a jsou jednou z nejlepších knih Jaroslava...

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek...

Slídící Vontové i epický souboj na závěr. Tvůrce představuje deskovku s Rychlými šípy

Stínadla a jejich tvůrce Vladimír Chvátil

Vladimír Chvátil je známý český vývojář a designér deskových a počítačových her. Aktuálně je na...

Hledání vysněného ráje. Chata v Jezerní kotlině popkulturu využívá i odsuzuje

Ilustrace Pavla Čecha k Chatě v Jezerní kotlině

VIDEO Chata v Jezerní kotlině je možná nejznámější český román o přátelství a hledání ideálního místa,...

Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu

Obálky nových vydání knih Jaroslava Foglara

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou...

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

Petr Janda a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,...

Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun

Premium
Karel Gott (1968)

Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...

Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf

REPORTÁŽ Lukáš Kaboň, Deník Práce horníku na dole ČSM-Sever (OKD)

Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...

20. ledna 2026  20:30

Viny otců a kostlivci ve skříních. Tajemství Velkého Vonta je příběh temné minulosti

Premium
Ukázky ze závěrečného románu ze Stínadelské trilogie Tajemství Velkého Vonta

Závěrečný román ze Stínadelské trilogie je nejméně známý už proto, že se s ním tuzemští čtenáři mohli většinou seznámit až po sametové revoluci. Vznikl navíc s velkým odstupem po dvou slavných...

20. ledna 2026

Opakujte zápletku pro diváky na telefonu, nařizuje podle Damona režisérům Netflix

Matt Damon během rozhovoru v rámci propagace snímku Air: Zrození legendy (27....

Americká streamovací služba Netflix podle herce a producenta Matta Damona nařizuje režisérům, aby v průběhu děje několikrát zopakovali zápletku. Chce, aby diváci, kteří v průběhu sledování často...

20. ledna 2026  16:34

RECENZE: Opět rozervaný rebel. Do Odznaku Vysočina přibyl smutný fešák

55 % Premium
Adam Vacula v seriálu Odznak Vysočina (2025)

Čtvrtá řada krimiseriálu Odznak Vysočina, která po předpremiéře na Oneplay za týden přejde na Novu, přináší střídání stráží. Přinejmenším v první epizodě chybí dosavadní herecký král cyklu Martin...

20. ledna 2026

Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně

Petr Janda a Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena,...

Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným...

20. ledna 2026  13:11

Nenahrané pásky už nepřevinu zpět. Vladimíru Mertovi je osmdesát

Vladimír Merta

Baladické písně Vladimíra Merty byly za tuhých časů normalizace pro tisíce lidí symbolem odporu proti komunistickému režimu. Tento hudebník a textař slovy hudebního publicisty Pavla Klusáka posunul v...

20. ledna 2026  10:09

České hity i Drupi, humor a nečekaný rap. Hvězdy se s Hezuckým loučily v O2 areně

Premium
Moderátor Patrik Hezucký

Rozloučit se ještě jednou se zesnulým moderátorem Patrikem Hezuckým přišli prostřednictvím Koncertu pro Patrika do pražské O2 areny mimo jiné Petr Janda, Václav Noid Bárta, Bára Basiková, Jan Bendig...

19. ledna 2026

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

19. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  17:42

Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...

Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série...

19. ledna 2026  15:55

Jako gestapo, kritizuje Springsteen imigrační agenty v USA. Zastřelené věnoval píseň

Bruce Springsteen vystoupil na odloženém koncertu v Praze Letňanech. (15. 6....

Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč USA a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů...

19. ledna 2026  14:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Zahraje ženicha, pozůstalého i tátu. Proč Rodina k pronájmu letí

70 % Premium
Z filmu Rodina k pronájmu

Do kin dorazil nenápadný, ale tak srdečný film, že smích skrze slzy a naopak přiznávají i diváci, kteří jinak otrle hltají horory. Brendan Fraser v Rodině k pronájmu představuje amerického herce,...

19. ledna 2026

Hodně „brit“ a hodně „pop“. Robbie Williams vydal nové album o tři týdny dříve

Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)

Zpěvák Robbie Williams překvapil fanoušky, když v pátek 16. ledna vydal nové album Britpop. Původně měla deska vyjít na podzim 2025, a to ve stejný den jako novinka Taylor Swift. Williams usoudil, že...

19. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.