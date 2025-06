Začínám psát Rychlé šípy. Vyšel druhý svazek deníků Jaroslava Foglara

ndr Jindřich Göth Autor:

8:35

Skautská nadace Jaroslava Foglara ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros vydala druhý svazek deníků Jaroslava Foglara Začínám psát Rychlé šípy z let 1938–1941, kdy vstupoval do nejplodnější tvůrčí etapy. Publikace nabízí jedinečný pohled do autorova osobního života a umožňuje čtenářům poznat spisovatele v intimnější podobě, než jakou nabízí biografie či jeho vlastní knihy.