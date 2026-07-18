Jaký byl Foglar vedoucí a jak působil v soukromí? Jak spolu s Čvančarou vycházeli a proč od něho koupil chatu? Působili skauti z Čvančarova oddílu v odboji? Jak se stavěli k politice? A v kolika letech Jaroslav Čvančara vyloupil policejní stanici?
Ve Foglarově skautském oddílu Pražská Dvojka jste byl po většinu 60. let, četl jste tehdy i zprvu zapovězené foglarovky?
V oddíle jsme byli jen asi čtyři, kdo znal jeho knihy. Skauting by zakázaný, takže to byl turistický oddíl, který ale hlavně fungoval jako sportovní, protože do něj přicházeli kluci z okolních radlických gymnastických a atletických oddílů. Z těch knih pro mě byli nejzásadnější Hoši od Bobří řeky. Pak jsem měl rád Chatu v Jezerní kotlině a zajímavý byl i Když duben přichází, kde se objevuje malíř Florian, což je Zdeněk Burian, jehož jsem také poznal. Bez foglarovek bych dokonce asi skončil někde v pasťáku.
Zabalili ho a čekali, jestli ho někdo nebude chtít. Až po několika měsících si ho někdo vzal, ale když si na to vzpomenu, mrzí mě to, protože to byl autentický kus nábytku po Jestřábovi, který navíc jeho maminka koupila od skladatele Františka Kmocha, jenž ji na něj učil. Nejhorší je, když dáte někomu něco zadarmo.