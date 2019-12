TIPY NA DÁRKY: Jágr s hřívou, raný Ivan Blatný, ale také důvtip současnosti

Výběr je to celkem rozmanitý, složený z knih vzdělávacích i odpočinkových, pro děti i prarodiče, s ilustracemi i bez. Proč totiž znovu psát o těch nejúspěšnějších letošních titulech, když je knihkupectví vystavují sama a média jim věnovala v průběhu roku prostoru dost?

K Vánocům patří nostalgie, což i letos hraje do karet autorům takzvaných retro titulů. Vzpomínání na síťovky, céčka i zájezdy ROH tentokrát nahrazuje bojovnice Xena, pojízdná lednička Family Frost, moderátorská dvojice Markéta Majerová a Slávek Boura, televizní pes Novák nebo Jaromír Jágr s hřívou v legendární reklamě na žvýkačky. A to společně v novém titulu Devadesátky! autorky Johany Fundové, který sdružuje všechny méně i více bizarní artefakty devadesátých let.

S trochou nostalgie pak přichází i nakladatelství Slovart. Prostřednictvím povídek Jana Nerudy, Karla Čapka, Terezy Boučkové nebo Miloše Urbana připomíná různé pohledy na hlavní město České republiky. Soubor nese název Praha v množném čísle a stojí za ním Radim Kopáč a Jakub Šofar.

Hranice Prahy i Česka ve své novince opouští cestovatel Ladislav Zibura. Tentokrát se vydává na putování po Evropě. Vysvětluje, proč je pro Poláky český film španělská vesnice, s jakými typy stopařů se můžeme setkat nebo co z litevštiny činí jeden z nejunikátnějších kontinentálních jazyků. Vydává BizBooks.

Obálka knihy Jak se dělá film od autorů Terezy Czesany Dvořákové, Ondřeje Beránka, Nikkarin a Karolíny Čížkové

Zcela novému jazyku mohou porozumět čtenáři útlé knihy určené hlavně dětem Jak se dělá film. Čtveřice autorů Tereza Czesany Dvořáková, Ondřej Beránek, Nikkarin a Karolína Čížková v ní vysvětluje filmovou řeč a další záležitosti spojené s kinematografií. Nechybí vysvětlení pojmů lokační skaut, skriptka nebo cameo. Přiblížit se snaží i prostředí filmových festivalů nebo trikových studií.

Z poezie určitě stojí za pozornost souborně vydávané básnické sbírky Ivana Blatného z let 1940 až 1947. Stěžejní dílo brněnského rodáka připomíná nakladatelství Host vůbec prvním autorovým titulem Paní jitřenka, proslulými Melancholickými procházkami, za okupace sepsaným Tímto večerem a rok před komunistickým pučem vydaným Hledáním přítomného času.

Od Hostu pak potěší i Sněhová sestřička, díky které by roztálo srdce snad i Grinchovi. V norském pohádkovém příběhu malému Juliánovi před svátky umírá sestřička, nikdo v rodině tak nemá na oslavu Vánoc pomyšlení. Když mu však do života vstoupí Hedvika, dívka s nejširším úsměvem na světě, naděje, že život má stále smysl, se navrací.

Díla plná obrazů

Milovníkům knih graficky i ilustračně vycizelovaných by letos mohl udělat radost Atlas poetické zoologie z nakladatelství 65. pole. Autorka Emmanuelle Pouydebatová v knize věnované svému synovi a rodině se zapálením popisuje dobrodružné životy rozličných živočichů. Se zvědavostí a bez zbytečné encyklopedičnosti odhaluje detaily týkající se mořských jednorožců neboli narvalů, ještěrek, které chodí po vodě, i papoušků, kteří neumějí létat.

Za zmínku stojí také poutavý průlet dějinami umění od pravěku po současnost nazvaný Hysterie umění. Sepsala jej Martina Scholleová, vydává Labyrint a sochař Kurt Gebauer jej nazval „hravým proboužečem hledačů jmen a pojmů, který pobaví a potěší školní děti i znalce umění“.



Obálka knihy Nemísta měst Anny Beaty Háblové

Uměním v městském prostoru, avšak nejen jím, se zaobírají rovněž Nemísta měst Anny Beaty Háblové, která svými texty nutí čtenáře přemýšlet o městském prostoru v nových a podněcujících kontextech. Od skládek přes obchodní centra až po poslední lavičku.



Útěk od úvah a přemýšlení naopak nabízí svižné a ironické vyprávění šéfredaktorky Ona DNES Lucie Šilhové. V debutu Beru to na sebe mnohdy odhaluje to, co si ženy myslí, ale nikdy neřeknou. Upřímnosti se naopak nebojí mladý literát Petr Soukup. Důvtipu a hravosti plné verše vychází v rámci jeho nové sbírky Inspekce srdce. Všechny sepsal letos.



Tak hezké a čtivé svátky.