RECENZE: Samy psaly, když se to moc nenosilo. A teď o nich píše Jana Poncarová

Novinka skládá dohromady portréty osmi vybraných spisovatelek, na které se v literárním kánonu, a tím spíš ve zdejší kolektivní paměti, moc nedostalo.
Spisovatelek, co to ve své době neměly snadné. Ať kvůli obecnému nastavení společnosti, které jasně fandilo mužům a ženskou posílalo automaticky k plotně, k dětem a do kostela. Nebo kvůli jednotlivostem, jako jsou třeba psychické indispozice a nesnáze, a to buď vlastní, nebo jejich vztahových protějšků, čili manželů.
Víc než polovina z nich publikovala pod pseudonymem; někdy cizokrajně znějícím, jindy dokonce mužským. Proč?