Jak opatrný musí autor být, když si vypůjčí historickou postavu?
Dlouho jsem přemýšlela, jestli si na knihu vůbec troufnu. Božena Němcová je velké sousto, každý na ni má svůj názor. Ona jediná má právo na svou osobnost. V románu vystupuje moje interpretace, která vychází ze studia dopisů, literárních reportáží a životopisných údajů. Její osobní korespondence mi ji hodně otevřela, poznala jsem ji jinak. Třeba by mi řekla: „Toto sis úplně vymyslela, nebo domyslela špatně,“ ale snažila jsem se děj podložit historickými záznamy. Svým způsobem to byl risk se do takové knihy pouštět.
Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znovu a za dvě stě let. Anebo ještě později. Neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.