RECENZE: Samet skrze clonu smogu a vodky. S Novákem ta revoluce nezestárla
Autor, který žil od devětašedesátého roku v exilu a realizoval se jako spisovatel a scenárista, ji napsal anglicky – a prvně vydal jako jeden z posledních titulů slavného exilového nakladatelství ‘68 Publishers v roce 1992.
Taky téma téhle prózy je nabité emocemi: Novák v knize podává očité svědectví o několika týdnech, co strávil těsně po sedmnáctém listopadu 1989 v Praze. Čili v době plné euforie, naděje, změn. V době, kdy režimní oficialita neochotně vyklízela pozice – a na její místo šla (možná v něčem stejně neochotně) opozice: disent, underground, exil.
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Jenže exilový Novák je v knize hlavně pozorovatel, jen výjimečně vstupuje do revolučního dění, do hry se moc nezapojuje. Samet sleduje na distanc, skrz dvojí clonu: smogu a vodky. Špinavého vzduchu nad městem – a chlastu, co tu sílu chvíle zesiloval, ale taky ji umožňoval zvládnout.
Ta kniha je skvěle napsaná. Čte se jedna báseň. Žánrově na pomezí novinařiny a krásné prózy, nejspíš beletrizovaná reportáž, plná elánů a nadšení, živých vstupů, ovšem i syrových, kritických vhledů, a to jak do dění kolem, tak do vlastního života.
Na jednu stranu poutavá galerie osobností, co tehdejší dění spouštěly a živily, jako Václav Havel, Jaroslav Kořán, Pavel Landovský, Jaroslav Hutka anebo Joska Skalník – a na straně druhé návraty do vlastních dějin. Ta kniha sleduje tři časové vrstvy, a pěkně se rýmují: 1969, 1979 a 1989.
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První vrstva je Novákovo mládí v Kolíně, jeho studia na tamějším gymnáziu, první životní poznání, první protisystémové aktivity. Druhá vrstva souvisí s Novákovou návštěvou Prahy, s výletem do někdejší domoviny, rozežírané mrtvolným hnusem nejhlubší normalizace; tehdy autor s údivem sledoval, co všecko za zlé květy tady stihlo vypučet. A třetí vrstva je zlom, šance na svobodu, na obrodu, na zázrak.
Samet a pára
autor: Jan Novák
překlad: Jarka Vrbová, Tomáš Vrba, Jan Novák
nakladatel: Argo
počet stran: 192
Ani v jedné z těch tří vrstev Novák neheroizuje ani nezatracuje. Není dialektik jako Milan Kundera. Chytá do svého textu nejrůznější kauzy: vykresluje do detailu byznys veksláků, popisuje oportunisty, jejichž pláště letí podle aktuálních větrů, skicuje dvojportrét Husáka: hrdiny v lágrech nejtvrdšího stalinismu – a slabocha ve funkci prezidenta.
Líčí nechuť disentu a undergroundu posadit se do uvolněných vládních křesel. Líčí zlovolnost a sadismus režimních služebníků v uniformách státní bezpečnosti. Líčí údiv ze zjištění, že i jeho blízký přítel, výtvarník Joska Skalník, nejspíš hrál na obě strany: spolupracoval s neoficialitou, ale paralelně donášel oficialitě. Co s tím, ptá se autor v postskriptu, dopsaném pro nové vydání.
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Dá se zaujmout definitivní stanovisko: zavrhnout dotyčného, nebo jeho kauzu bagatelizovat? Je možné povahu a praktiky minulého režimu jednoznačně pochopit ve všech případech? Možná je to otázka stejného typu, jako ta, jestli je v Novákově staronové knize víc paměti, nebo fikce, víc reálných vzpomínek, nebo provzdušňující fantazie. Víc sametu, anebo páry.
Tipy z televizního programu
Recenze: Mimoni 70 %, Padesátka 50 %, Normal 50 %, #annaismissing 70 %, Renfield 30 %, Opice 55 %, Transformers: Zánik 60 %, Exodus: Bohové a králové 50 %, Otec Matka Sestra Bratr 70 %, Jurský svět: Zánik říše 55 %, Na plech 40 %, Argo 80 %, Hec 60 %, ČERNÁK 60 %, Everest 60 %, Blade Runner 2049 60 %, Méďa 50 %, Tahle země není pro starý 80 %
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