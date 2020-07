Novákův Kundera má už po dvou týdnech dotisk, autor píše pokračování

Jan Novák zároveň potvrdil, že po roční pauze pokračuje v Kunderově příběhu i po jeho odchodu do Francie a právě píše první kapitoly.

„Hodně věcí, které jsem se o něm během psaní dozvěděl, mě překvapilo, ale můj vztah k jeho dílu se nezměnil. Jeho velké texty vždy stály za čtení a budou za to stát vždycky,“ tvrdí Novák.

„Případný čtenář, který by jeho dílo zavrhl, protože vyžaduje po spisovateli, aby byl morálním vzorem, by nejvíc uškodil sám sobě. Tomu bych řekl, Kunderu čtěte a začněte povídkou Falešný autostop a pokračujte románem Život je jinde. Je to sice komplikovaný člověk s podivným osobním příběhem, ale jako spisovatel je vynikající,“ dodává autor bestselleru.

Polemika, která nad Novákovou knihou vznikla, je na české poměry neobvyklá a nebývale polarizovaná, ale každopádně vzbuzuje zájem čtenářů. Knihu chtějí číst příznivci Kundery, ti, kteří mají rádi jiné knihy Jana Nováka, ale i ti, kteří s Novákovým pohledem na Kunderu nesouhlasí.

Kladné i odmítavé ohlasy shrnul odpovědný redaktor knihy Petr Onufer: „Když mi Novák po čtyřech letech práce konečně poslal dokončený rukopis a já se do něj začetl, byly mi okamžitě jasné dvě věci: že autor neztratil nic z výjimečného, břitkého stylu a údernosti podání a že jeho kunderovská biografie po vydání vzbudí poprask. Neměl jsem však tušení, jak obrovský ten poprask bude.“