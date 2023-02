Psychedelika i válka jako náměty. Vztek je dobrý tvůrčí pohon, říká spisovatel

Pomohla vám kniha Možnosti milostného románu definovat slovo láska?

Asi ano…

Co to je láska?

Ta otázka je past. Láska není nic zpodstatnělého, proto je lepší používat slovesa, třeba milovat. Láska není něco, co by se dalo zavřít do nějaké definice. A co znamená někoho milovat? (dlouze přemýšlí) Moc se mi do toho nechce, protože to všichni víme. A zároveň – když se pokusíme to vyjádřit – je z toho přinejlepším bonmot nebo instantní moudro…