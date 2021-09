O českém Gatsbym a zločinu na Barrandově. Gardner se vrací k první republice

Dvacátá léta byla plná kontrastů. Odráží se to v příběhu?

Příběh začíná v době, kdy vrcholila bouřlivá dvacátá léta a lidi se chtěli především bavit. Byla to zdánlivě bezstarostná doba velkolepých večírků. Tři neděle po otevření Teras přišel krach na newyorské burze, kterým začala Velká hospodářská krize. K nám dorazila o něco později, ale s o to citelnějšími následky. Teprve tehdy se nůžky mezi společenskými vrstvami začaly opravdu hodně rozevírat.

Takže v Debutantce čtenáři zavítají mezi elitu?

Děj se odehrává v prostředí horních deseti tisíc. Záměrně. Jedním z hlavních motivů románu je příběh českého Gatsbyho. Mladého muže, který se zhlédl ve Fitzgeraldově hrdinovi a podobně jako on se rozhodl zariskovat, odjet za oceán a pokusit se přiživit na americké prohibici, aby vydělal dost peněz a mohl si tak vzít dívku, kterou miluje.

Máte za sebou bohatou rešerši. Překvapilo vás něco?

Nevěděl jsem například, že Chicago bylo v té době třetím největším českým střediskem po Praze a Vídni. Že Češi tvořili třetinu obyvatelstva Cicera – části Chicaga, kam Al Capone přesunul své ústředí. Že se slavný gangster v roce 1930 chystal na výlet do Československa. Že se pančovaný alkohol za prohibice v Americe rozvážel maskovaný v mlékařských lahvích...

Hrdinka Emily je příjmením Vavřincová. Vycházíte z reality? Narážím na Fan Vavřincovou.

Ano, když vymýšlím jména postav, tak se nejprve koukám po hřbetech knih doma. Teprve pak hledám v telefonních seznamech z různých zemí – ten trik jsem odkoukal od Georgese Simenona, autora Maigreta. Emily sice nepátrá po receptu na Záhorskou růži, nýbrž po vrahovi, ale s hrdinkou knihy Eva tropí hlouposti má ledacos společného.

Jakmile se v české knize objeví postava komorníka, jakým je pro Emily Edgar, nelze se vyhnout srovnání se Saturninem. Má z něj váš hrdina něco?

Saturnina mám moc rád, ale s Edgarem tolik společného nemá. Saturnin je derivací Jeevese od P. G. Wodehouse. U Debutantky je dynamika opačná – mozkem týmu je Emily. Navíc Saturnin je v podstatě romantická komedie, kdežto Debutantka je primárně detektivkou, i když je tu také silná love story.

S detektivkou máte jako autor letité zkušenosti. Existuje nějaký ověřený postup práce?

Detektivky se většinou píší natřikrát. Jak byl zločin spáchán. Jakým způsobem se pokusil pachatel zakrýt stopy. Jak ho detektiv odhalil. Ke každé vraždě si dělám přesný itinerář: kdo kde stál; jaké měl nebo neměl alibi; jaký mohl mít motiv.

Dočká se Debutantka další části?

Román i jeho hrdiny jsem od začátku koncipoval jako knižní sérii. Pokračování s názvem Devátý neznámý vyjde příští rok. Zatím mohu prozradit, že pátrání Emily zavede do prostředí tajných spolků.

Hodila by se i pro zfilmování?

Není to psáno jako námět pro film nebo seriál. Chtěl jsem udělat příběh podle sebe a bez kompromisů, které filmování přináší. Jestli z toho vznikne i přepis, nevím. Tipoval bych však, že spíš ne, protože dobové filmy a seriály jsou příliš drahé.