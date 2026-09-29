RECENZE: Povedená novela kouzlo slavné jihočeské hoře rozhodně nevezme
Napsal ji Jan Cempírek, zkušený publicista, spisovatel a novinář, který na sebe před bezmála dvaceti lety upozornil mystifikací Bílej kůň, žlutej drak. V ní se tehdy vydával za mladou vietnamskou autorku Lan Pham Thi, aby upozornil na stereotypy, jež u nás tuto komunitu obklopují či tehdy obklopovaly.
Z Cempírka je nyní zavedený autor, významná postava českobudějovické publicistiky. Svou novelu zasadil do místa, které má jako většina jihočeských patriotů v oblibě. Není to sice v knize ani jednou doslovně zmíněno a těch několik skutečně uvedených místních jmen doznalo kosmetických změn, letmý pohled na obálku však ihned napoví.
V povedené ilustraci Elišky Strakové se na ní totiž vyjímá hora Kleť. Oblíbené místo (nejen) „Budějčáků“, které vedle rozhledny, hvězdárny, lanovky a čerstvého vzduchu láká i vyhledávanou vrcholovou restaurací. Míří sem rodiny s dětmi, páry, jednotlivci, mladí, staří, běžci, výletníci.
Obliba hory bohužel pomalu mění nejkratší přístupovou cestu pod lanovkou ve vyšlapanou poušť. Kleť naštěstí oplývá tak širokou nabídkou tras a nejrůznějších zákoutí, že místně znalý si zde stále dokáže najít to své klidné či dostatečně tajuplné místo, kterých bývalo pošumavské pohoří Blanský les vždy plné.
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Název Nahoře na hoře Hoře mi neprošel, směje se spisovatel. Zůstalo jen Nahoře
Ví to jistě i Cempírek, takže se onou „reklamou“ na Kleť nemusí bát, že zdejší bájná hora bude po vydání úspěšné novely úpět dalším přívalem turistů. A i kdyby, tak proč ne – i o tom ostatně v Nahoře vypráví: o těch nezaměnitelných postavičkách a originálních osudech, které se zde dennodenně proplétají obvyklými davy obligátních výletníků. Stačí se jen dívat a pozorovat.
Právě to umí Cempírek skvěle, když novelu osídlil přesně takovými autentickými typy: starým entomologem hledajícím svůj svatý grál, křehkou umělkyní na vozíku, hřmotným provozovatelem podniku, zaťatým běžcem či skupinou zestárlých trampů, kteří na vrcholu chtějí zapít smrt svého náčelníka. Tyhle všechny postavy hora nějakým způsobem uvězní v nezvykle silné bouři.
Nahoře
autor: Jan Cempírek
nakladatel: Vyšehrad
Vyprávění nabírá podobný rytmus, jako samotné počasí nad vrcholem. Po poklidném rozjezdu krásného dne se náhle zvedne vítr, který přižene ocelové mraky, déšť, hromy, blesky a odpovídající spoušť. I po tak divoké noci ale následuje jen další obyčejné ráno, kdy je třeba rozchodit kocovinu, olízat rány a hostům sečíst útratu.
Cempírkova nová kniha vychází ve stejné době jako Vltavice Jana Štiftera či Kořeny jabloní Veroniky Kratochvílové. Tato trojice knih skvěle ukazuje, že Jiří Hájíček ani zdaleka není jediný jihočeský spisovatel, který stojí za pozornost.
Tipy z televizního programu
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