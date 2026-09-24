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Mozek v chilli i popírání morálních zákonů. Novinář Bartáček napsal provokující knihu

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  13:20

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Spisovatel Jan Bartáček a Miloš Čermák při křtu knihy Celková záležitost ve Werichově vile | foto: archiv

Jako jedna z čerstvých novinek měsíce září přichází na knižní trh prvotina novináře Jana Bartáčka Celková záležitost. Pozoruhodnou knihu krátkých próz a poezie s originálním grafickým doprovodem si autor pod nakladatelstvím Větrné mlýny nadělil ke svým 60. narozeninám. Samotné texty pak pocházejí z různých dekád jeho života.

„Proč tak rád píšu o těch podivných, někdy i velmi nepěkných a nepravděpodobných věcech, jež jsou přesto mezi námi? Dělám to za čtenáře. Za lidi, kteří v sobě nenajdou odvahu, aby se sami na něco takového dívali. Přestože je to strašně moc zajímá a přitahuje. Dávám jim svoje oči, a nejen je,“ okomentoval svůj nejčerstvější literární počin Bartáček.

Autor ve svých textech rád provokuje nepochopitelnou náhodou i záměrně triviální symbolikou. Kdo by však od novináře očekával příběhy ze života či pohled očima reportéra, bude v případě Celkové záležitosti zklamán. Všudypřítomné paradoxy zde popírají platné fyzikální i morální zákony a hrdinou se stává věčný outsider, do něhož se Jan Bartáček v ich-formě převtěluje.

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„Najdete tu povídky o muži, který rodí vlastní dítě, i o mozku naloženém v chilli. Tam, kde by jiní autoři použili absurditu jako vtipnou rekvizitu a elegantně se vrátili k logické pointě, Bartáček pálí mosty. Zavře vás do té bizarní reality a zhasne,“ zhodnotil knihu novinář, spisovatel a stand-up komik Miloš Čermák. Ten byl také jedním z kmotrů nové knihy, kterou autor v září slavnostně pokřtil v podkroví Werichovy vily na pražské Kampě.

Text 256 stránkové publikace doprovázejí fantaskní až surrealistické perokresby Bartáčkova otce Ivana z 60. let minulého století, které autor za svůj život nikdy veřejně nevystavil. Společně ladí stejnou dynamikou, jež stahuje čtenáře do groteskního labyrintu lidských nedorozumění a šílených tužeb.

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