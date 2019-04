RECENZE: Ctitelé Mostu! mohou zkusit teplickou Jámu a rypadlo

Jenže nezačíná. Na to je Linhart, vystudovaný inženýr ekonomie, příliš underground, příliš punk. A to je dobře. Aspoň má čtenář co objevovat, z čeho se těšit.

Co v Jámě a rypadlu objeví? Jistě nejen titulní poukaz na E. A. Poea, na jeho zářezy v dějinách literární hrůzy, fantastiky, detektivky. Třeba i odkaz na spřízněnou duši ze severu, Svatavu Antošovou, autorku románu Dáma a švihadlo. Linhart je podobně švihlý: miluje svůj vrásčitý kraj, rozervaný rypadly, samá jáma, stejně jako miluje absurdní humor, legraci na ostří nože, kterým s gustem podřízne jednou kdejakou modlu nebo celebritu, jindy sám sebe. Za srandu by dal totiž všechno – i vlastní život.

Linhartovy texty mají zřídka víc než půl stránky. Autor je kondenzátor svého druhu. Píše tak, aby jeho věty zněly ve dvou třech významových rovinách. Aforisticky, obrazně, symbolicky. Jako zázemí má nejčastěji své bližní. Matku řečenou mámoš, svou dívku Lucii, syna Alberta, psa Baadera. S nimi putuje krajinou jako romantický hrdina z obrazů C. D. Friedricha. S nimi sedí v hospodě a cestuje napříč vypitými pivy do jiných dimenzí reality. Skutečnost je u Linharta vždycky jiná, respektive vždy něco víc.

Jáma a rypadlo autor: Patrik Linhart nakladatel: Milan Hodek Hodnocení­: 80 %

Linhartovy miniatury dávají čtenáři dobrý pojem o drsném severu Čech, odjakživa česko-německém, multikulturním, bohatém na dějinné milníky. Na Teplicku přece prožil víc než dekádu Giacomo Casanova, známý proutník a intrikán; tady se narodil a vyrostl prvotřídní dadaista Melchior Vischer. Linhartovy texty mají ale větší potenciál. Píše se v nich nejen o tom, co je, co bylo, ale taky o tom, co by mohlo být. A nejen na severu Čech. Jsou to prózy postmoderně otevřené, uvolněné, hravé. Prostě do světa.

Jáma a rypadlo sice předpokládá jistou aktivitu na straně čtenáře, ale kdo je aktivní, má bod. Linhart je povrchní i hluboký, vážný i nevážný.

Spolu s osobním deníkem otvírá učebnici kulturní a společenské historie. Jeho zájem o věc je totální. Asi nebude nikdy autorem, co se koupe v hlavním proudu, ale tím líp pro něj. Zůstane svůj.