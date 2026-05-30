RECENZE: Kde vládne zmrzlinová královna? Kde vaří pravnuk Haška? Ví Lahodné Česko
A jelikož se blíží léto, doba výletů, přijde tenhle specifický průvodce víc než vhod. A pokud zrovna na cestování nejste, alespoň se začtěte a obohaťte své znalosti spoustou zajímavostí. Náš výběr z nich je samozřejmě jen náhodný.
Jakub Pokorný rozdělil knihu do šesti částí. První je věnována hospodám, druhá krajovým specialitám, třetí vínu, čtvrtá pivu, pátá kávě a šestá kuriozitám. Začněme tou poslední a zastavme se ve Zmrzlinárně Ralsko v Mimoni. Zdejší „zmrzlinovou královnou“ (termín je autorův) je paní Ivana Jablonovská a už seznam nabízených ledových pochoutek dokazuje, že jí fantazie nechybí.
Nabízí totiž třeba zmrzlinu koprovou nebo čabajkovou – celkem podle jejích slov přes sezonu sedmdesát druhů. Chce to asi dost odvahy nejen takovou exotiku vyrábět, ale i ochutnat. Nicméně o zákazníky prý nouze není.
|
Své muzeum už má i počítačová hra. Autor sloupku Český výletník radí, kam v létě
Nicméně zmrzlinou menu obvykle končí, tak pojďme na začátek, do hospody U České koruny v Lipnici nad Sázavou. Obojí je neodmyslitelně spojeno s Jaroslavem Haškem, který zde prožil poslední léta svého života. Hospodu dnes obhospodařuje Haškův pravnuk Martin. A nejoblíbenější jídlo? Haškův guláš, vařený podle rodinného receptu. Jak pan Hašek sdělil autorovi, klidně by mohli nabízet jen tohle, to ovšem nejde. Takže výběr je pochopitelně širší.
Napijme se na Kozinovu památku
V Pokorného nabídce jsou lomnické suchary, hořické trubičky (do Hořic prý recept přinesl francouzský voják za napoleonských válek), štramberské uši nebo z druhé strany spektra olomoucké tvarůžky. A rovněž nejrůznější nápoje.
Fernet Stock zná asi v Česku každý, ovšem recept na jeho výrobu jen dva lidé, jak autor zjistil při návštěvě Likérky Stock v Prádle na Plzeňsku. A odnesl si odtud i pro mnohé jistě překvapivou informaci, že naše oblíbené pití pochází z Itálie.
Lahodné Česko
autor: Jakub Pokorný
nakladatel: Pangea
počet stran: 328
A když už jsme na Plzeňsku, nemůžeme minout areál Prazdroje, kde se vyrábí i Gambrinus. Pozvednem-li půllitr, měli bychom zavzpomínat na Jana Sladkého Kozinu. Areál totiž stojí na místě bývalého plzeňského popraviště, kde chodský hrdina nalezl svou smrt.
Ale ať nekončíme morbidně, tak ve stručnosti: Lahodné Česko je nejen lahodně dráždící chuťové buňky, ale poutavé a poučné, fakta jsou prokládána osobními dojmy a vtipnými komentáři. Zkrátka se Pokornému povedlo – včetně půvabných názvů jednotlivých kapitolek.
Tipy z televizního programu
Recenze: Mazel a tajemství lesa 50 %, Stvůry 55 %, Království nebeské 50 %, Život pro samouky 55 %, Hanebný pancharti 70 %, Ve stínu 90 %, Americký gangster 70 %, Hunger Games: Síla vzdoru 1. část 50 %, Tenkrát v Hollywoodu 75 %, Herkules 35 %, Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže 70 %, Anthropoid 55 %, Transformers: Poslední rytíř 50 %, Nevěsta! 90 %, Noční hra 55 %, Charlieho andílci: Na plný pecky 55 %
Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře
Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.
Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika
Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...
Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana
Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...
...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe
Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...
Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře
V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...
RECENZE: Kde vládne zmrzlinová královna? Kde vaří pravnuk Haška? Ví Lahodné Česko
K téhle knížce by si měl člověk sednout pouze tehdy, je-li dostatečně nasycen a napojen. Neboť Lahodné Česko od Jakuba Pokorného, přinášející stovku tipů na putování po naší vlasti, často vyvolává...
Další úspěch pro Kaprálovou. Za příběh i z pohledu mouchy má prestižní cenu EU
Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních...
TELEVIZIONÁŘ: Jak se Marilyn Monroe málem utopila v Řece do nenávratna
Jednou za kariéru si dobová bohyně sexu Marilyn Monroe zahrála hlavní roli ve westernu, v příběhu Řeka do nenávratna, který v neděli uvede ČT2. Málem se prý tenkrát utopila.
Jubilejní ročník festivalu Mighty Sounds. Dorazí Vosto5 i naháč z reality show
Festival zaměřený na punk, ska a tvrdší rockovou hudbu, Mighty Sounds, slaví 20. výročí a toto jubileum se promítne i do divadelního programu na Black Coffee Stage. Vrátí se headlineři z předešlých...
Čas se krátí. McCartney točil novou desku se snahou něco zanechat, chválí recenze
Paul McCartney, jedna z nejzásadnějších postav historie populární hudby, vydal sólové album The Boys of Dungeon Lane. Hostuje mu na něm Ringo Starr, bývalý parťák z The Beatles, a ústředním tématem...
Nenechávám se unášet fantaskními představami, hlásí Kouklová k nové etapě
Novou pracovní etapu právě naplno spouští herečka Nikol Kouklová, někdejší manželka Karla Heřmánka mladšího. V pátek má v pražském divadle Metro premiéru novinka Prádelna v Brooklynu, kterou režijně...
Po šesti letech v klášteře mě mniši vyhodili, přiznává Paddy z Kelly Family
Michael Patrick Kelly známý jako Paddy z Kelly Family v rozhovoru pro Óčko STAR promluvil o období, kdy byl kariérně na vrcholu a přitom přemýšlel o sebevraždě. Pomohla mu psychoterapie a následný...
RECENZE: Nezvyklý horor Backrooms znepokojuje pohledem do vlastního nitra
Na počátku filmového hororu Backrooms byl stejnojmenný internetem živený virální fenomén, který prostřednictvím tzv. found footage záběrů, tedy zrežírovaných, ale záměrně vypadajících jako náhodně...
KVÍZ: Vyhrajte týden na plachetnici. Otestujte se v kvízu filmu Pět švestek od Jana Svěráka
Režisér Jan Svěrák přišel s novým filmem Pět švestek, který vstoupil do kin 28. května 2026. Hravá i dojemná komedie vypráví o pěti přátelích, kteří se rozhodnou vzít život ještě jednou do vlastních...
Kočka ze Záběhlic. Zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, bylo jí 91 let
Ve věku 91 let zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, rodným příjmením Soudková. Proslula nezaměnitelným hlubokým hlasem, kterým do filmu Smrt černého krále nazpívala píseň Kočka ze Záběhlic.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe
Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...
Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika
Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...