RECENZE: Kde vládne zmrzlinová královna? Kde vaří pravnuk Haška? Ví Lahodné Česko

Alena Slezáková
  11:39
K téhle knížce by si měl člověk sednout pouze tehdy, je-li dostatečně nasycen a napojen. Neboť Lahodné Česko od Jakuba Pokorného, přinášející stovku tipů na putování po naší vlasti, často vyvolává chuť na nějakou tu dobrůtku nebo lákavý nápoj.
foto: koláž iDNES David Votruba

Hospodu U České koruny v Lipnici nad Sázavou vede pravnuk spisovatele Jaroslava Haška
A jelikož se blíží léto, doba výletů, přijde tenhle specifický průvodce víc než vhod. A pokud zrovna na cestování nejste, alespoň se začtěte a obohaťte své znalosti spoustou zajímavostí. Náš výběr z nich je samozřejmě jen náhodný.

Jakub Pokorný rozdělil knihu do šesti částí. První je věnována hospodám, druhá krajovým specialitám, třetí vínu, čtvrtá pivu, pátá kávě a šestá kuriozitám. Začněme tou poslední a zastavme se ve Zmrzlinárně Ralsko v Mimoni. Zdejší „zmrzlinovou královnou“ (termín je autorův) je paní Ivana Jablonovská a už seznam nabízených ledových pochoutek dokazuje, že jí fantazie nechybí.

Nabízí totiž třeba zmrzlinu koprovou nebo čabajkovou – celkem podle jejích slov přes sezonu sedmdesát druhů. Chce to asi dost odvahy nejen takovou exotiku vyrábět, ale i ochutnat. Nicméně o zákazníky prý nouze není.

Nicméně zmrzlinou menu obvykle končí, tak pojďme na začátek, do hospody U České koruny v Lipnici nad Sázavou. Obojí je neodmyslitelně spojeno s Jaroslavem Haškem, který zde prožil poslední léta svého života. Hospodu dnes obhospodařuje Haškův pravnuk Martin. A nejoblíbenější jídlo? Haškův guláš, vařený podle rodinného receptu. Jak pan Hašek sdělil autorovi, klidně by mohli nabízet jen tohle, to ovšem nejde. Takže výběr je pochopitelně širší.

Napijme se na Kozinovu památku

V Pokorného nabídce jsou lomnické suchary, hořické trubičky (do Hořic prý recept přinesl francouzský voják za napoleonských válek), štramberské uši nebo z druhé strany spektra olomoucké tvarůžky. A rovněž nejrůznější nápoje.

Fernet Stock zná asi v Česku každý, ovšem recept na jeho výrobu jen dva lidé, jak autor zjistil při návštěvě Likérky Stock v Prádle na Plzeňsku. A odnesl si odtud i pro mnohé jistě překvapivou informaci, že naše oblíbené pití pochází z Itálie.

Lahodné Česko

80 %

autor: Jakub Pokorný

nakladatel: Pangea

počet stran: 328

A když už jsme na Plzeňsku, nemůžeme minout areál Prazdroje, kde se vyrábí i Gambrinus. Pozvednem-li půllitr, měli bychom zavzpomínat na Jana Sladkého Kozinu. Areál totiž stojí na místě bývalého plzeňského popraviště, kde chodský hrdina nalezl svou smrt.

Ale ať nekončíme morbidně, tak ve stručnosti: Lahodné Česko je nejen lahodně dráždící chuťové buňky, ale poutavé a poučné, fakta jsou prokládána osobními dojmy a vtipnými komentáři. Zkrátka se Pokornému povedlo – včetně půvabných názvů jednotlivých kapitolek.

