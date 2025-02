Hladový hrob. Joanne Rowlingová se vrací na pulty knihkupectví

Joanne K. Rowlingová (New York, 11. prosince 2019) | foto: AP

Kniha je už sedmým případem, který řeší soukromý detektiv Cormoran Strike, bývalý voják a veterán z Afghánistánu a jeho kolegyně Robin Ellacottová. Kniha je opět určena pro silné čtenáře, to ale čtenáře Roberta Galbraitha už jistě neudiví, tentokrát má kniha přes tisíc stran.

Vyšetřování je v novém příběhu zavede z Londýna na venkov. Cormorana kontaktuje znepokojený muž, jehož syn se vydal do hlubin norfolkského venkova, aby se připojil k náboženské sektě. Univerzální humanitární církev navenek působí jako mírumilovná organizace, pojí se s ní však zlověstné události a nevysvětlená úmrtí. Robin se proto rozhodne sektu infiltrovat a odcestuje do Norfolku, aby žila inkognito mezi jejími členy. Není ale připravena na všechna nebezpečí, která tam na ni čekají – ani na to, jaké oběti bude muset přinést…

Každou kapitolu uvozuje úryvek z poetické Knihy proměn (I-ťing), která významně ovlivňovala vývoj čínské civilizace a filozofie. Anglický název Running grave je citát z Dylana Thomase volně přeložený jako „Když vás čas pronásleduje jako hladový hrob…“. Tato myšlenka se vine celou knihou, stejně jako pocit smrtelnosti, který je v tomto díle velmi silný a důležitý. A jak uvozuje název knihy – viníky činy, které spáchali, jednou doženou.

Po prvním týdnu prodeje se kniha dostala na 1. místo v žebříčku bestsellerů ve Velké Británii, USA a Austrálii.

Pokud jste předcházejícího „Galbraitha“, tedy šestý román série Černočerný hrob, přečetli před dvěma lety, když kniha vyšla, můžete si ho připomenout před tím, než se začtete do Hladového hrobu i jinak. Na platformě HBO Max měla v lednu premiéru jeho seriálová verze.