Tesař pokřtil audioverzi knihy Na kusy. Normalizační vzpomínky namluvil Hynek Čermák

Tesař vydal knihu před dvěma lety pod hlavičkou brněnského nakladatelství Větrné mlýny. Hlas více než čtyřhodinovému záznamu původně 156 stránkové knihy propůjčil herec Hynek Čermák, který podle tématu zapadal do přesné autorovy představy.
„Celý život se skládá z kusů, ať se to vztahuje k mapě života, ale zároveň tvoří celek, což je celý život. Můžete si to přečíst a nyní i poslechnout ve formátu MP3,“ uvedl autor ke svému dílu.
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„Když jsem si stanovoval kritéria, kdo by měl knihu interpretovat, chtěl jsem muže přes padesát let, který se svým způsobem poohlíží zpět za dosavadním životem. Má v něm ztráty, zisky, nadhled a chtěl jsem rodilého Pražáka, aby tam bylo společné soužití s městem ze 70. a 80. let.,“ prozradil při křtu Tesař.
Právě do tohoto období i následujících 90. let až po současnost zasadil Tesař příběhy a lidské osudy do mozaiky, která vycházejí z jeho vlastní zkušenosti i života jeho přátel. Stejně jako v knize nejsou nahrané povídky, co se týče jejich časového ukotvení, seskládané chronologicky za sebou.
Často melancholickým naladěním a sofistikovaně barvitým popisem přenese autor za pomoci Čermákova hlasu posluchače do nejrůznějších epoch a do událostí, nad kterými by nejmladší generace dnes nejspíš jen zakroutila hlavou.
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Nahrávání probíhalo ve studiu 5 Guests po režijním dozorem Jakuba Taberyho, jenž byl rovněž v Luxoru na křtu přítomen. K nápadu převést knihu do audio podoby dal Tesařovi impulz její vydavatel. Autorovi se však myšlenka zpočátku příliš nezamlouvala. Na první dobrou na českém trhu neviděl interpreta, který by svým hlasem co nejvěrněji vytvořil atmosféru, již v tištěné podobě dokreslují doprovodné fotografie Karla Cudlína.
„Souhrou náhod přes kamaráda, který byl koproducentem snímku Neporazitelní, se kniha dostala do rukou Hynka Čermáka, který zde hrál. Hynkovi se kniha velmi líbila ve mně začala klíčit myšlenka, že by to mohl namluvit on,“ uvedl Tesař o realizaci audioknihy.