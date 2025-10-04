Zemřel spisovatel a dramatik Ivan Klíma, bylo mu 94 let

Autor: ,
  9:52aktualizováno  10:40
Zemřel spisovatel, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Úmrtí potvrdil Klímův syn Michal. Klíma patřil k nejvýraznějším českým autorům druhé poloviny 20. století, jeho knihy vyšly ve třicítce jazyků.
Ivan Klíma

Ivan Klíma | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Manželé Klímovi.
Láska mě zajímá víc než politika. Znají ho přinejmenším v padesátce zemí světa,...
Spisovatel Ivan Klíma
Ivan Klíma (druhý zprava) na Podzimní knižním trhu v Havlíčkově Brodě.
11 fotografií

„Můj otec spisovatel Ivan Klíma zemřel po dlouhé nemoci dnes brzy ráno doma obklopen rodinou,“ uvedl syn Michal v sobotu na sítích.

Klíma napsal přes 20 knih a jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků. Ústředním motivem jeho knih jsou vztahy mezi muži a ženami. K jeho nejznámějším dílům patří mimo jiné Milenci na jednu noc a povídkový soubor Má veselá jitra. Vedle Milana Kundery a Bohumila Hrabala bývá Klíma ve světě řazen k nejznámějším českým autorům.

Láska mě vždycky zajímala víc než politika, říká spisovatel Ivan Klíma

„Někdy si totálně všechno vymyslíte, jindy se inspirujete životní zkušeností. Bez fantazie se ale neobejdete, protože všechno, o čem píšete, je vlastně vymyšlené. Nikdy nepopisujete, co se přesně stalo. Dialogy máte odposlouchané, a proto jsem vždycky říkal, že spisovatel má žít ve své vlasti, protože jen tam rozumí dokonale svému jazyku a jeho zvláštnostem, třeba v hovorové češtině,“ řekl v rozhovoru pro časopis Téma před čtyřmi lety o svém psaní.

Ivan Kíma se narodil 14. září 1931 v Praze jako Ivan Kauders. Dětství mu zásadně poznamenala deportace do terezínského ghetta, kde s rodinou strávil zhruba tři a půl roku do května 1945. Po válce rodina přijala příjmení Klíma. Tyto skutečnosti autor později promítal do próz i memoárů.

Klíma vystudoval Filozofickou fakultu UK a následně se věnoval novinařině. Působil v týdeníku Květy nebo nakladatelství Československý spisovatel, zcela zásadní však bylo jeho působení v Literárních novinách, kde byl v 60. letech zástupcem šéfredaktora.

Od roku 1953 byl členem KSČ, v 60. letech se však s režimem rozešel. Proti cenzuře vystoupil na sjezdu spisovatelů v roce 1967. Na konci šedesátých let strávil rok jakohostující profesor na University of Michigan, po návratu do Československa čelil zákazu publikování.

„Já měl v rodině komunistické odbojáře. Bratři Synkové, které popravili nacisti, byli moji strýcové. I tatínek byl ve straně, takže když mi to na gymnáziu nabídli, považoval jsem to za velké vyznamenání. Nicméně už když mě přijímali, mi nebylo dobře. Najednou mi došlo, že se vzdávám části své svobody. Měl jsem velké pochybnosti, protože jsem začal číst v angličtině Isaaca Deutschera, což byl Žid a trockista žijící v Sovětském svazu, který napsal monografii o Trockém a Stalinovi,“ komentoval své působení v KSČ.

„Jako trockista byl pro komunismus, ale byl toho názoru, že Stalin tu ideu zničil a udělal z toho odpornou diktaturu. To měl pravdu, byl to vrah, který zničil i celé Rusko. Otevřel mi oči a já začal chápat, co je to za podvod, ten komunismus, tehdy hlavně stalinismus,“ dodal.

Žena se nebála. Estébáky zouvala do ponožek, vzpomíná Ivan Klíma

Zásadní pro šíření Klímova díla dál byla takzvaná edice Petlice. Ke vzniku tohoto okruhu přispěly bytové literární večery, které Klíma v Praze spoluzakládal.

Mezi další známé romány patří Soudce z milosti (v češtině oficiálně vyšel po roce 1989) a novela Láska a smetí, dále rané soubory povídek a texty z 80. let. Jeho knihy vyšly v četných zahraničních vydáních. Zásadním komentářem a přispěním k pohledu na dědictví 20. století byly Klímovy dvousvazkové paměti Moje šílené století, které získaly Magnesii Literu v kategorii literatura faktu. Klíma je také laureátem Ceny Franze Kafky z roku 2002.

V literárním provozu nebyl činný jen jako autor – po revoluci se podílel na obnově literárního života prostřednictvím působení v Obci spisovatelů nebo v českém centru PEN klubu. Nadále pokračoval také v esejistice a publicistice.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Zemřel spisovatel a dramatik Ivan Klíma, bylo mu 94 let

Zemřel spisovatel, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Napsal přes dvacet knih a jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků.

4. října 2025  9:52

TELEVIZIONÁŘ: Kvůli Zemi nomádů sama spala v dodávce. Oscarová McDormandová

Celkem tři Oscary, za nejlepší film roku, nejlepší režii a pro herečku v hlavní roli Frances McDormandovou, vybojovala Země nomádů, kterou v neděli nasazuje Cinemax.

4. října 2025

KVÍZ: Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?

Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto...

vydáno 4. října 2025

Birmingham povstane z popela a s ním i jeho gangy. Peaky Blinders pokračují dál

Fanoušci seriálu Gangů z Birminghamu (Peaky Blinders) budou mít žně. Streamovací společnost Netflix oznámila po šesti úspěšných sezonách tvorbu dalších dvou sérií. Ve svém vyjádření ohledně...

3. října 2025  14:52

Hrady CZ míří z Rožmberka k Hluboké. Od zoo budou daleko, ujišťují pořadatelé

U části fanoušků nastalo zklamání, jiní se naopak radují a těší se na nové prostředí. Pořadatelé festivalu Hrady CZ oznámili velikou změnu. Tradiční hudební akce se už příští rok neuskuteční nedaleko...

3. října 2025  14:46

RECENZE: Záhada jménem Taylor Swift. Nad Showgirl ohrnuji nos a jdu si svou cestou

Premium

Existují kapely a interpreti, u nichž je mediální rozruch zaručen, i kdyby na nové album namluvili úryvky z přírodovědného spisu o migraci raroha vrtivého. Zpěvačka Taylor Swift a její aktuální album...

3. října 2025  12:37

Trampoty Brendy a Brandona. Porevoluční okno do USA. „Béháčko“ je staré už 35 let

Americký seriál Beverly Hills 90210 ovlivnil teenagery nejen v USA. Pro české diváky pak „béháčko“, vysílané jen pár let po listopadu 1989, představovalo také jakési okno do Spojených států. Na...

3. října 2025  10:46

Prahu jsem si napoprvé užil až moc, směje se syn Michaela Douglase Cameron

Premium

Do Prahy se Cameron Douglas vrátil po 20 letech a hned v úvodu rozhovoru si vzpomněl, proč ho česká metropole tak okouzlila. „Američané si občas ani neuvědomují, že naše země ještě nemá ani tři sta...

3. října 2025

Nechtěl jsem jít bojovat za žádnou cenu, řešením byla jen emigrace, líčí Predrag Bjelac

Premium

Přestože už mu jeho havraní vlasy protkaly šediny, neztratil herec Predrag Bjelac nic ze své uhrančivosti. Díky výrazné tváři a téměř dvoumetrové postavě je na filmovém plátně i v televizi...

2. října 2025

Monstrum se opět vymklo kontrole. Netflix uvede Frankensteina od Guillerma del Tora

Netflix vypustil do světa první trailer k novému zpracování klasickému příběhu o Frankensteinovi. Příběh o člověkem stvořeném monstru toužícím po lásce a pochopení bude na streamovací společnosti k...

2. října 2025  15:25

RECENZE: Český horor Uzel zla nabízí všechna klišé žánru, bát se však nebudete

50 % Premium

Běžný divák novinky kin Uzel zla má to štěstí, že skutečného zla, totiž natřikrát předčítaného sáhodlouhého seznamu partnerů projektu na slavnostní premiéře, zůstane ušetřen. Ale byť jde o horor, bát...

2. října 2025

Ti, o které se tolik nezajímáme. Pražské křižovatky mluví o kimči i milování starších

Činohra Národního divadla zve diváky na osmý ročník mezinárodního divadelního festivalu Pražské křižovatky v Centru současného umění DOX a kostele sv. Anny. Návštěvníci nahlédnou do života odlišných...

2. října 2025  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.