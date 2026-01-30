RECENZE: Dá se člověku, té sadistické obludě, odpustit? ptá se Fílův román
Ivan Fíla žil tady, ale taky v Americe a Německu. Pod titulem Muž, který stál v cestě pak literárně zpracoval život a dílo Františka Kriegla, jediného, kdo ze zdejší politické elity nepodepsal po okupaci v srpnu 1968 ostudnou kapitulaci. Tedy klasický střet velkých a malých dějin, živý příběh osobní svobody v kontrastu s brutalitou totalitní moci. Navíc té, na kterou si člověk ještě přes své rodiče anebo prarodiče pamatuje. Ve Fílově novince Tisíc očí je základní rozvrh stejný.
|
Byl jsem masovým vrahem, geniálním malířem i prostitutkou, hlásí spisovatel Fíla
Ty totality tady hrají rovnou dvě, pěkně komplementárně: německý hitlerismus – a ruský stalinismus. Navenek možná v něčem různé, jádro mají ale společné: patologické snění o spáse světa, o tisíciletých říších, o jediné pravdě. Hlavní hrdinové jsou tady taky dva: on a ona. Ona coby produkt ďábelského Lebensbornu, jedné z nacistických šlechtíren té nejčistší rasy. On coby synek soudce, co praktikoval dekády před devětaosmdesátým. Kolem nich se pak roztáčí v dlouhých motivických řadách prudký vír celého příběhu. S nejrůznějším důrazem: psychologickým, mysteriózním, detektivním. A nejvíc asi existenciálním, jak ukazují všecka ta hledání, pohyblivé identity a dramaticky proměnlivé osudy, zřejmé i tušené souvislosti, ztrácení i nalézání, život a smrt. Román má přes pět set stránek.
|
Umřu jako zloduch. Ten nejkrásnější, co na světě byl, svěřil se Udo Kier režiséru Fílovi
Autor umí skvěle dialogy, ostré slovní přestřelky, které modelují situaci, a hlavně postavu, napětí v jejím osobnostním profilu, její rozpolcení mezi časem tehdy a teď. Scenáristická zkušenost je ve Fílově případě jasným plus. Podobně jako například u Petry Soukupové. Přímá řeč sice v knize dominuje, autor je ale silný taky v popisech, bolest a smrt, které vykresluje, jsou málem hmatatelné, tělesné. Ať jde o vyhlazovací lágry, nelidskou dřinu, sexualizované násilí – anebo obecné principy mafiánsko-kriminálního fungování totalitního státu.
Tisíc očí
autor: Ivan Fíla
nakladatel: JOTA
Nakonec je jedno, kdo to zlo páchá: jestli nacista, nebo komunista, jestli Němec, anebo Rus. Ten román je vlastně jako mapa. Velmi detailní, zevrubná, naplněná po okraj. S desítkami, spíš stovkami precizně vyznačených míst, lidí, událostí. S těmi tisícovkami očí, co vyhasly. Anebo zvolna hasnou. Podtext toho všeho je pak dost zneklidňující. Ve Fílově fikčním světě je totiž víc záporného než kladného, člověk je tady primárně bestie, sadistická obluda, děsivě zmrzačený, zdegenerovaný typ. Věděl to markýz de Sade – a současná globální realita mu dává tisícinásobně za pravdu.
Ohledně minulosti ale razí Ivan Fíla ve svém románu jedinou možnou cestu: dobrat se poznání – a zkusit pochopit. Jakkoli je to poznání kruté a bolestivé. Jakkoli se ve finále vznášejí nad textem těžko zodpověditelné otázky: Dá se zlo odpustit? Existuje spravedlnost? Existuje pravda? Nebo se všecko rozpouští v záplavě možných i nemožných verzí, polopravd a pololží? Těch tisíc očí v názvu může klidně odkazovat i tímhle směrem. Nic není černobílé. Nic není nikdy jasné a uzavřené.
Tipy z televizního programu
Recenze: Harry Potter a Fénixův řád 60 %, Elysium 80 %, Aneta 50 %, Líbáš jako Bůh 50 %, Ex Machina 70 %, 300: Bitva u Thermopyl 50 %, Nejhorší člověk na světě 65 %, Šakal 50 %
Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek
Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.
Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní
Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...
Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“
Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...
Baby už zase nebude sedět v koutě. Jennifer Greyová se vrátí v Hříšném tanci 2
Jennifer Greyová, která si v roce 1987 zahrála po boku Patricka Swayzeho ve filmu Hříšný tanec, se k roli Baby vrátí. Pokračování hitu, jenž celosvětově v kinech utržil přes dvě stě milionů dolarů,...
Bude film o Melanii propadák? Na první promítání v Británii se prodal jediný lístek
„Je to film, který musíte vidět.“ Tak v pondělí lobboval americký prezident Donald Trump za snímek o první dámě, který teď v pátek vstupuje do kin. Sleduje Melanii Trumpovou dvacet dní před druhou...
Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila
Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo, že stánek, u něhož Bolek Polívka ve slavném filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág potkal Karla...
RECENZE: Dá se člověku, té sadistické obludě, odpustit? ptá se Fílův román
Ivan Fíla je zapsaný v české literatuře jako pozdní debutant. První román vydal teprve před osmi lety, dva roky po své šedesátce. Před tím fotil a točil filmy, hlavně dokumenty. Nedávno vydal román...
RECENZE: Když je Princezna stokrát jinak, rýsují se nám letos Vánoce plné reklam
Mnoho princezen, divákova smrt. Tak by se dalo přísloví o psech a zajíci přetvořit pro charakteristiku napohled líbivé, ale seriálově rozvleklé novinky kin Princezna stokrát jinak. Dvě hodiny je...
Show Lucie Výborné, nebo Kotkovi Zrádci? Hlasujte v Televizních cenách iDNES.cz
Hlasování v již 11. ročníku Televizních cen iDNES.cz pokračuje. Kdo získá cenu pro nejlepší český či zahraniční seriál, dokument či zábavní pořad, opět můžete rozhodnout vy, čtenáři iDNES.cz,...
Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“
Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...
Nechci být dalším šumem v nekonečném feedu, říká Čuba a opouští sociální sítě
Herec a režisér Albert Čuba se rozhodl opustit svět sociálních sítí. Fanouškům vysvětlil, že chce svůj čas věnovat literární a divadelní tvorbě místo produkce obsahu pro zvýšení sledovanosti na svém...
Čtvrtý Bílý lotos míří do Saint-Tropez. Do seriálu vstupuje Helena Bonham Carterová
Oceňovaný seriál Bílý lotos z produkce HBO chystá čtvrtou řadu. Režisér a scenárista Mike White začne v dubnu natáčet ve Francii. Tvůrci už zveřejnili obsazení nové série.
RECENZE: Volejte SOS, legendě hororu se na pustém ostrově úplně rozklížil film
V souvislosti se snímkem SOS se hovoří především o návratu režiséra Sama Raimiho k hororovým kořenům. Jde ale o poněkud zavádějící charakteristiku, kromě několika chlístanců krve není v novince...
„No jistěé!“ pořvávali na něj. Jak se zrodily Donutilovy slavné role a hlášky
Jak vznikly jeho role důstojníků v Tankovém praporu a Černých baronech? V čem ho překvapil ohlas asijských pohádek natáčených v brněnské televizi? Miroslav Donutil slaví 75 let. Připomeňme si jeho...
Vzniká biografie Miloše Zemana. Píše ji historik Macháček, autor Gustáva Husáka
Na podzim vyjde biografie exprezidenta Miloše Zemana. Na knize pracuje oceněný historik Michal Macháček. Ten se do povědomí veřejnosti dostal především díky své biografii o Gustávu Husákovi. Macháček...
Prodej rodinného domu, Jesenice, ul. Žatecká
Jesenice, okres Rakovník
3 390 000 Kč
Konec váhání? Kinobox spouští algoritmus, který doporučí film či seriál na míru
Filmová databáze Kinobox představuje novou funkci Tipy pro vás, která na základě hodnocení uživatelů vytváří přehled filmů a seriálů, které se nejvíce shodují s preferencemi konkrétního diváka....
Tlak na krásu stále tíží hlavně ženy. Muži mu ale čelí čím dál víc, shodují se herci
Umí tnout do živého. Doslova. A činí tak znovu. Režisér Ryan Murphy se v době, kdy svět zaplavují všelijaké léky na hubnutí a sedmdesátileté hvězdy vypadají jako vlastní děti, ptá - co všechno jsme...