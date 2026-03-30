RECENZE: Odpustí čtenář Mořské Evě jinakost? Měl by, pokud chce originalitu
Po Těžkých duších, v nichž se autorka soustředila na mužskou zkušenost středního věku, nyní obrací pozornost k ženské identitě a k procesu pozdního dozrávání. Výsledkem je kniha, kterou lze označit za coming-of-age román v rozšířeném slova smyslu. Nejde o dospívání adolescenta, ale o vnitřní proměnu ženy, která právě prožívá nejtěžší období svého života. To ji donutí finálně dospět a přehodnotit, kým je a kým být chce.
Zprvu je hlavní hrdinka Eva vystavěná jako figura nenápadnosti. Je vdovou ve středním věku, pečuje o dvě nevlastní dcery, vede butik s konfekcí a existuje v režimu co nejmenší viditelnosti.
„Jsem šedivá myška, polní rejsek, který se přizpůsobuje barvě hlíny a prachu, aby ho dravci nechali na pokoji. Jen když jsem svému okolí lhostejná, cítím se v opravdovém bezpečí,“ říká o sobě Eva, která je vlastně trochu divná, ale svou jinakost se nejprve snaží maskovat.
V Mořské Evě se tak neřeší jen individuální krize, ale i sociálně a genderově podmíněná představa toho, jak má žena působit. Právě té se odmala vštěpuje mírnost, poslušnost a nenápadnost jako ctnost, podobně jako se chlapcům říká, že přece nebrečí.
Zneklidňující odlišnost
Zásadní zlom přichází po smrti tchyně Pavlíny, posledního pojítka dívek s původní rodinou. V této chvíli se dosavadní rovnováha rozpadá a text se otevírá proměně, kterou lze číst jako opožděné dospívání. Eva je donucena přehodnotit nejen svou roli v rodině, ale i vlastní sebepojetí.
Na řadu tak přichází fantaskní motiv: Eva dýchá pod vodou. V realističtěji založeném textu by takový prvek mohl působit násilně, Hadj Moussa ho však používá především jako nosnou metaforu náhlého uvědomění, že identita nemusí být uzavřená, definitivní a jednou provždy daná.
Autorka se navíc ke genezi této myšlenky hlásí velmi konkrétně: „Před pár lety jsem plavala v poděbradském jezeře, když mě napadlo: co když umím dýchat pod vodou a jen o tom ještě nevím?“ Právě z této řečnické otázky vyrůstá podstatná část románu.
Jak společnost reaguje na jinakost, kterou už nelze skrýt ani převést do přijatelných kategorií? A může se dar, který člověka vyvádí z omezení, zároveň stát břemenem? Mořská Eva na tyto otázky neodpovídá abstraktně, ale skrze konkrétní dějové důsledky.
|
Muži potřebují kamarády, aby vypustili stres, říká terapeutka Iva Hadj Moussa
Eva se svou schopnost nejprve snaží utajit, později ji pod tlakem okolností zpeněží a nechá o sobě natočit reportáž. Tím se však román posouvá k veřejné reakci na odlišnost. A ta je tvrdá. Po sérii událostí, mezi nimiž nechybí posprejovaná kapota auta nebo zapálený obchod, se potvrzuje, že společnost sice o výjimečnosti ráda mluví, ale skutečnou odchylku od normy přijímá jen velmi těžko. Jinakost se neodpouští.
Román s jinakostí nepracuje jako s líbivou značkou originality, ale jako s něčím, co může být zneklidňující, společensky nebezpečné a obtížně sdělitelné. Odpustí ji ovšem čtenář Mořské Evě? Měl by, pokud chce číst originální tituly.
Přesvědčivá zkušenost
Mořská Eva není bezchybný román. Chvílemi by potřeboval větší kompoziční sevřenost a větší důslednost v práci s některými motivy. Přesto jde o text, který je tematicky zajímavý a v nejlepších pasážích i přesvědčivý.
Mořská Eva
autor: Iva Hadj Moussa
nakladatel: Host, 2026
Hadj Moussa nevytváří feministický manifest, ale příběh ženy, která si poprvé dovolí připustit, že její identita není uzavřená a že její „divnost“ nemusí být poruchou.
Nový román tak přináší téma, které není vyčerpané ani samozřejmé. A to je v prostředí přetíženého českého literárního trhu velmi cenné. Svým zatím posledním románem navíc Hadj Moussa nenabízí jen příběh, ale otevírá prostor pro sdílenou lidskou zkušenost – neuhlazenou, někdy rozporuplnou, ale právě proto přesvědčivou.
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Lemra líná 40 %, Mission: Impossible - Národ grázlů 65 %, MEG: Monstrum z hlubin 40 %, Casino Royale 90 %, Modrá krev 65 %, Obsluhoval jsem anglického krále 60 %, Vyšehrad Dvje 50 %, Betlémské světlo 50 %, Babygirl 50 %, Matrix Reloaded 60 %, Bratři a sestry 40 %, Vrána 70 %, Konečná 50 %
KVÍZ: Když to srovnám s výletem na Kokořín. Jste odborník na dílo Járy Cimrmana?
Jubilantovi Zdeňku Svěrákovi a samozřejmě také Ladislavu Smoljakovi a vůbec všem, kteří s láskou léta pečovali o odkaz českého génia Járy Cimrmana, vděčíme za mnohé. Výroky z cimrmanovských her a...
Scorsese se už neskrývá, Mikkelsen změnil vizáž. V Česku se opět pohybují hvězdy
Další hollywoodská hvězda posílila filmaře, kteří v Česku natáčejí film podle románu What Happens at Night. K Leonardu DiCapriovi a Jennifer Lawrencové se připojila Patricia Clarksonová, kterou si...
„Tolik starostí. Rus, Turek a ještě si najdete čas na mě,“ děkoval dojatý Svěrák Pavlovi
Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané...
To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio
Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....
Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...
„Ten chlap snad nikdy neměl vlasy.“ Zemřel přísný ředitel z Návratu do budoucnosti
Ve věku 94 let zemřel americký herec James Tolkan. V kariéře hrál spíše menší role, některé z nich se staly ale velmi výraznými. Upozornil na sebe například rolí přísného ředitele Stricklanda v...
Vzpomeneš si? Ewa Farna a Mirai spolu natočili duet, který ovlivnil David Stypka
Ewa Farna a Mirai Navrátil spolu strávili hodně času při přípravách koncertní pocty zesnulému Davidu Stypkovi a mezi vystoupeními tvořili nový materiál. Pod vlivem Stypkovy tvorby tak vznikla píseň...
RECENZE: Plzeňský sex, silvestrovské skeče, Donutil a miminka. Jak to má bavit?
Nejvyšší počet miminek na český film vykazuje novinka kin Někdo to rád v Plzni. Ničím jiným se do dějin nezapíše, leda dávkou sebevědomí, s níž si půjčuje titul nedostižné americké komedie Někdo to...
Do Prahy opět dorazí filmová hudba. Composers Summit zahájí hollywoodské hvězdy
Koncem dubna se do Prahy opět sjedou nejvěhlasnější skladatelé filmové hudby. Na další ročník Composers Summit Prague zavítají i tvůrci z Hollywoodu. Právě jejich tvorba festival zahájí na...
RECENZE: Agitační tón představení o autismu hraničí až s citovým vydíráním
Úmysl dobrý, provedení diskutabilní. Tak by se dala shrnout premiéra původního kusu Divadla Husa na provázku Moje kopyta rozryla už zem. Režisérka Eliška Balog ji věnovala propojeným tématům skutečné...
Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda
Skupina Olympic se v pražském kině MAT loučila se svým bývalým klávesistou Jiřím Valentou, který ve věku 66 let spáchal sebevraždu. Přišla řada přátel. Na hudebníka kromě kolegů z kapely zavzpomínal...
„Když vy jste tak blbá.“ Urbánková přišla o dítě, prsa i majetek, skončila v klášteře
Byla první zpěvačkou v Československu, která ze svého hendikepu udělala přednost. Zprvu zpívala bez brýlí a styděla se za to, že je nosí. Když je však začala používat jako módní doplněk, karta se...
RECENZE: Franz Kafka zdraví Parsifala. A jde si zase svou cestou
V pražské Státní opeře se potkali Richard Wagner s Franzem Kafkou. Ten totiž poskytl režisérovi Andreasi Homokimu inspiraci pro novou inscenaci opery Parsifal. Rytíři sv. Grálu se tak proměnili v...
Objevte zapomenuté televizní a filmové klenoty se značkou Zdeněk Svěrák
Možná by se řeklo, že dílo Zdeňka Svěráka, scenáristické i herecké, je všeobecně známé, zaškatulkované, oceněné a nelze k němu dodat nic nového či podnětného. A přece se dají nalézt archivní klenoty,...