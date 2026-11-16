RECENZE: Někdy se vyplatí nechat zajíce běžet, ví autorka Hrdého Budžese
Dousková (ročník 1964) napsala na patnáct knížek. Hlavně prózu, ale taky básně. Nejvíc slávy pobrala s normalizační tragigroteskou Hrdý Budžes. Jindy vyzkoušela novelu v dopisech (Goldstein píše dceři), apokryfně laděné povídky (Čím se liší tato noc) anebo baladické vzpomínání na dětství a dospívání (O bílých slonech).
Své spisovatelské umění pak asi nejvydatněji rozvinula v rozsáhlém románu Medvědí tanec, dramaticky poskládaném obrázku posledních let Jaroslava Haška – autora, pro jehož hravě-mystifikační metodu života a díla má Dousková hluboké pochopení.
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Jmenované knihy jsou možná navenek různé, ale ve jmenovateli mají jedno společné: právě tu komiku. Někdy hravou, zábavnou, jindy dost ostrou, podvratnou. Každopádně komiku, která má jasnou funkci: ukázat věci i lidi, jak jsou. Srovnat se s druhým, reflektovat svět – a nakonec nějak pobrat i sám sebe.
Nech zajíce běžet
Autorka: Irena Dousková
Nakladatelství: Host
Počet stran: 352
Komika kvete samozřejmě i na stránkách autorčiny novinky. Ovšem spíš v náznacích, subtilně. Ostatně v náznacích a tušeních se tady děje úplně všecko. Ten text plyne jako ve snu. Pozvolna, až medově táhle. Postavy nikam nespěchají, situace se rozvíjejí spíš náhodou, dějová linka je jako v mlze. Jenže něco visí ve vzduchu, něco se chystá.
Píše se totiž rok 1911, dlouhé devatenácté století končí a schyluje se k první válce, k ruské revoluci, k zásadnímu přepisu geopolitické situace v Evropě. Ovšem pak je tu ještě něco: právě ty náznaky a tušení. Autorka je spojuje s židovskou tradicí a kulturou. S konkrétním místem: starým židovským hřbitovem na Žižkově. A taky s posvátnými texty, co v sobě drží magii a mystiku. Poznání, že za skutečností je k mání ještě něco víc, něco jiného. Jen poznat a pochopit co.
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Právě přes tenhle prvek se nový román Ireny Douskové nenásilně hlásí k tradici pražské německy psané židovské literatury přelomu devatenáctého a dvacátého století. K tajemnému Meyrinkovi stejně jako neurotickému Kafkovi; ke Kischovi fascinovanému periferií města i rubem lidského života. Ale v próze rezonují taky současnější počiny, jako steampunkové romány Petra Stančíka (Mlýn na mumie) nebo Jakuba Dotlačila (Jiné životy Hynka Harra).
Hlavní postavou autorčiny novinky je krejčí jménem Kanarfogel. Čili kanárek. Tenhle pták nejen zpívá, ale taky signalizuje blížící se nebezpečí. O to přece v textu jde. Jenže třeba je hrdinou někdo jiný. Možná Kanarfogelův chráněnec, jeho vzdálený příbuzný. Nebo chráněncova milka. Nebo Kanarfogelův přítel z Vídně. Anebo rovnou Vladimir Uljanov, řečený Lenin? Případně nešťastný tuleň v kádi a baron stižený syfilidou?
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Možností je víc než dost. Včetně té, že o žádného konkrétního hrdinu v textu nejde, že jde spíš o síť, kterou mezi nimi všemi autorka utkala. Síť, do které lapila různé dějové linky, skládající nakonec příběh-předtuchu. Příběh dvacátého století, jeho tragédií a smutků, spouštěných bludy všeho druhu: jednou v rudé, jednou v hnědé.
A ovšem příběh s dvojím poučením. Zaprvé: Někdy je iracionální předtucha víc než rozumové poznání. A zadruhé: Někdy se vyplatí pomalost, netlačit na pilu, prostě nechat zajíce běžet…
Tipy z televizního programu
Recenze: Invalida 60 %, Všechny cesty vedou do hrobu 40 %, Panenky na útěku 55 %, České století 60 %, Můj otec, kníže 60 %, Furiosa: Sága Šíleného Maxe 85 %, Dívka v pavoučí síti 55 %, Noční běžec 50 %, 80 rozlícených novinářů 50 %, Jedna bitva za druhou 70 %
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