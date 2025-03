GLOSA: Benešova cesta k roku 1938. Dějiny vyprávěné jako politický thriller

Lukeš je dlouholetým profesorem historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě, zmíněnou publikaci vydalo v českém překladu roku 2018 nakladatelství Prostor.

Třebaže mezi našimi historiky lze najít i kritická hodnocení některých Lukešových prací, jím vyprávěný příběh meziválečného Československa, jež bylo v té době v našem regionu v podstatě jedinou skutečnou liberální demokracií, a jejího ministra zahraničí a později prezidenta Edvarda Beneše, se přes tloušťku knihy čte jedním dechem jako politický thriller.

A jelikož si pamatuju, jak za normalizace byl Západ prostě zrádcem a SSSR přítelem, zdaleka nejzajímavější pro mne byly pasáže líčící vztahy Československa a Beneše právě se Sovětským svazem už od dvacátých let a pak podivnou roli této totalitní mocnosti v neblahých událostech roku 1938.

To, že britský premiér Neville Chamberlain a další britští diplomaté ve své úporné a naivní snaze uklidnit Hitlera a zachovat mír na Beneše neurvale naléhali, je dostatečně známo. Nakolik zákeřnou, skrytou hru hrál s Československem Stalin, jemuž se Beneše do jisté míry podařilo ovlivnit, je další věc.

Profesor Lukeš například předkládá na základě některých indicií teorii, že za květnovou mobilizací, následující po zprávách o stahování německých vojsk k našim hranicím, byly – dnešní terminologií řečeno – dezinformace vypuštěné sovětskou tajnou službou, jejichž cílem bylo předhodit naši zemi Hitlerovi, rozpoutat válku, ale dostatečně daleko od SSSR, jenž by mohl vyčkávat, co podnikne. Důkazy pro tuto spekulaci jsou podle profesora Lukeše patrně v moskevských archivech. Jenže pokud se do nich nešlo dostat v éře Jelcina, těžko se otevřou dnes.

Při četbě si člověk také uvědomí, a to zvláště v dnešní době, že zpětně je snadné komukoli cokoli vytknout, když už víme, jak vše dopadlo. Ale být přímo uprostřed dějinného víru, tak jako tehdy třeba Edvard Beneš, bleskově se orientovat v motivacích a úmyslech nejen protivníků, ale i spojenců, je něco úplně jiného.

Za sto let už také budou všichni vědět, jak to tehdy v 21. století dopadlo s Ukrajinou a Evropou...