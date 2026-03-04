Dobře už bylo, hlásí Anděl milosrdenství. Igor Bareš načetl další Körnerovo dílo

Jaký je váš osobní vztah s panem Körnerem?
Tento spisovatel mě provádí celým mým životem. Už od mládí jsem se o jeho díla zajímal, postupně jsem i v jeho věcech hrál. Několikrát jsem s ním byl ve velmi úzkém kontaktu, třeba při oslavě jeho 80. narozenin v Zábřehu na Moravě. Prožili jsme spolu docela hezké okamžiky i za přítomnosti jeho manželky.
O čem je kniha Anděl milosrdenství, která nyní vychází v audioverzi?
Je to novela z konce 80. let minulého století o Anežce, vdově po rakousko-uherském důstojníkovi. Příběh se odehrává ve vojenském lazaretu za 1. sv. války. Je to střet hlavní hrdinky s jakousi osudovostí a bezvýchodností, kterou provází válečná utrpení.
Dílo je další z řady knih s historickou tématikou. Jak jste zmínil, tak se konkrétně tato zabývá událostmi za dob 1. sv. války. Vy sám se řadíte k milovníkům historie a válečných témat?
O dějiny jsem se začal zajímat poměrně pozdě a takový ten školní dějepis mě minul, ale mám to rád. Myslím si, že se musíme dívat do minulosti, abychom se z ní mohli poučit. Mám to rád už jen z toho důvodu, že si myslím, že dobře už bylo.
To je i poselství, které jste si z nové audioknihy i sám odnesl?
Určitě, jako z každého válečného konfliktu a podívejme se na současnost. Jak jsem říkal – to dobré už bylo. Ale pojďme se snažit, aby nás to dobré neopustilo úplně. I když ta snaha může vypadat marně, tak ten durový akord v lidech je a přetrvá.
V čem cítíte hlavní sílu tvorby pana Körnera?
Na pozadí historických událostí, ať je to třicetiletá nebo prusko-rakouská válka ukazuje to, že hlavní hrdina trpí takovou neslučitelností s tím, co se kolem něj děje. A jak sám Körner říká – ten odraz doby dokáže v lidech otevřít netušená stavidla zla.
Mně tento skeptický a realistický pohled na svět docela konvenuje. V jeho dílech, přestože jsou často brutální a pochmurná, cítím právě jistý durový akord. Většinou na konci vzklíčí nějaká naděje, že bude líp, ač sám autor tvrdí, že tomu tak nikdy nebude a že se lidstvo nikdy nepoučí. Od toho si myslím, že tu jeho díla jsou. A jsou tu i lidé, kteří se snaží jeho tvorbu přiblížit co nejširšímu okruhu posluchačů, čtenářů a diváků..
Jak pojímáte vaše hlasové zpracování, když se posluchačům snažíte co nejvěrněji přiblížit tyto obrazy?
Snažím se vždy pochopit náročnost té literatury. Ať už čtu Vančuru, Zeyera nebo Čapka, což nejsou jednoduší autoři, tak je potřeba se na tu práci soustředit, připravit a porozumět textu. Řada Körnerových děl byla zfilmována. V případě filmu Anděla milosrdenství, který natočil režisér Miloslav Luther, jsem se na něj opakovaně podíval, abych získal jiný vjem, než pouze z četby.
Chtěl jsem vědět, co si o tom myslí tvůrci, kteří to uchopili vizuálně. V olomouckém rozhlase jsem měl možnost natočit Písečnou kosu nebo Doktora umírajícího času o doktoru Jeseniovi. Takže si troufám říci, že s jeho dílem mám celkem intenzivní zkušenost.
Celá audiokniha je dlouhá bezmála šest hodin. Kolik vám samotné nahrávání zabralo času a co na něj bylo nejnáročnější?
Za mě stojí za to zmínit ještě jména dvou pánů – Kučera (mistr zvuku a hudební skladatel) a Štolpa (režisér), které jsem opomněl zmínit. V této trojici jsme se potkali už po páté a vždycky na tom intenzivně pracujeme 2-3 frekvence. Každá má 4 hodiny, takže ve výsledku mám to zabralo cca 12 hodin. Což není moc, pokud je člověk připravený, tak to jde poměrně rychle dopředu. Další práce je už na mistrovi zvuku, který to musí přeposlechnout, vyčistit, sestříhat a napsat k tomu vhodnou muziku.
Co dalšího vás v rámci audio tvorby, ať už podle knih pana Körnera nebo nějaké další, čeká?
Na konci května bychom měli v nakladatelství Tebenas nahrát Post bellum 1866 z doby prusko-rakouské války, což je součást trilogie. Jeden díl – Život za podpis, už je natočený. Pak v květnu následuje Post bellum a celé to uzavřeme novelou Oklamaný. To se týká jen pana Körnera. Pak ještě v jiných nakladatelstvích se zabývám velmi intenzivně Jaroslavem Havlíčkem, jehož Petrolejové lampy zkoušíme i v Divadle na Vinohradech, kde to bude jistě veliký zážitek. I jeho tvorbu se snažím přenést do audio podoby.