Bestseller americké novinářky Annie Jacobsenové s názvem Biological War: A Scenario vyšel letos v červenci. To, co popisuje, se až nápadně podobá skutečným čerstvým událostem. Autorka se strefila nejen do formy onemocnění, ale také do místa, kde se vše odehrává. A aby toho nebylo málo, na síti X i v rozhovoru v PBS NewsHour 5. října svá tvrzení o podobnosti modelového scénáře nastíněného v knize s čerstvou skutečností ještě posílila.
|
Mor děsí Rusy. Média zmínky o nákaze mažou, sousedé zpřísňují kontroly
Annie Jacobsenová
Jacobsenová sama tvrdí, že to, co se stalo, ji vlastně nešokovalo. V rozhovoru vysvětlila, že scénář, kdy laboratorní nehoda spustí epidemii či pandemii, není její fantazie, ale riziko založené na skutečných zkušenostech. Za znepokojivý označila také nedostatek informací z Ruska.
Co stojí v knize a co se skutečně stalo?
O čem je kniha
Příběh se odehrává v ruském zařízení Vector v Kolcovu u Novosibirsku. Jde o skutečně existující laboratoř. V knize dojde k nehodě a ven se dostane geneticky modifikovaný patogen Yersinia pestis, způsobující plicní mor.
Není to však běžná forma tohoto onemocnění. Jacobsenová mu přisuzuje vlastnosti biologické zbraně včetně extrémně vysoké přenosnosti a genetických úprav, které mají obejít léčbu.
Jako první se nakazí pracovník laboratoře. Nákaza se rychle začne šířit mezi lidi. Následuje pandemie a globální rozpad společnosti.
Autorka při přípravě své knihy vycházela ze stovek rozhovorů s vědci, odborníky na biologickou bezpečnost, bývalými ministry obrany či pracovníky CIA a FEMA (Federal Emergency Management Agency, Federální agentura pro krizové řízení). Mezi zdroji, které sama jmenuje, jsou například prezidentův poradce pro biologickou bezpečnost David Relman či lékař a někdejší vysoký americký představitel pro obranu proti biologickým hrozbám Robert Kadlec.
Co se skutečně stalo
Skutečná událost se odehrála také na Sibiři, ale ve výzkumném institutu proti moru, nikoli v laboratoři na vývoj biologických zbraní. Na konci září zde podle dostupných informací došlo k tomu, že onemocněla 28letá laborantka Darja Šipilovová. O několik dní později, 2. října, zemřela.
|
Závažný a těžko se pozná. Plicní mor ale není jako covid, uklidňuje infektolog
Další vývoj už se od knihy odlišuje. Přenos mezi lidmi nebyl prokázán, v tuto chvíli není potvrzeno další onemocnění či úmrtí. Neexistuje také žádný důkaz, že by šlo o geneticky upravený patogen.
I když se onemocnění pracovnice institutu v mnohém podobá plicnímu moru, není potvrzeno, že by šlo právě o tuto chorobu. Oficiálně se mluví o pneumonii neznámého původu. Jisté není ani to, zda nemoc a úmrtí souvisí s prací v institutu.
|
Situaci sledujeme. Vojtěch řekl, jaká jsou rizika plicního moru v Rusku
Kontroverze
Jacobsenová se ve zmíněném rozhovoru nechala slyšet, že pravděpodobnost, že by došlo k nákaze po rozbití zkumavky, je podle ní nízká. Toto tvrzení je ale třeba brát s odstupem.
Například významný český infektolog a přednosty Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milan Trojánek si takový scénář dokáže představit. „Pokud by v laboratoři vznikly kapénky – například po rozbití zkumavky – a člověk by je bez ochranných pomůcek vdechl, k nákaze by dojít mohlo. Dovedu si představit, že i v tomto případě by expoziční dávka mohla být mnohem vyšší, než když se člověk setká s někým, kdo je morem nakažený,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.
V Irkutsku je nyní nařízená karanténa pro část Šelechovské okresní nemocnice. Úřady nechaly zjistit a vyšetřit lidi, s nimiž měla zesnulá kontakt. Jde zhruba o 200 lidí. Žádné testy zatím nepřinesly pozitivní výsledky pro původce pneumonie.