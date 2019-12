Jágr, Dzurilla i Modrý jsou noví Hrdinové. Dějiny českého hokeje v komiksu

Utváří doba nás, nebo my utváříme dobu? ptá se mezi řádky německá spisovatelka Carmen Kornová v knize Dcery nové doby....

RECENZE: Když se zabíjí, odnesou to ženy. Od Pekingu po Česko

Co by to bylo za kvalitní zimní večer bez pořádné detektivky – třeba některé z následujících tří novinek tuzemského...