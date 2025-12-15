RECENZE: Básnické skřeky z časů, kdy se na chvíli zastavil svět
Na úvod pár veršů uvedených titulkem Mytologická paralela:
Pod oknem zní: „Čéérstvý játra“,
tak vykloním se z patra.
Čučím dolů na autobus – na něm nápis:
Čerstvé maso – pojízdné řeznictví
Prométheus.
Verše pocházejí z útlé knížečky nazvané Hrajku, jejímž autorem je letošní šedesátník Slávek Hamaďák, hudebník, textař, básník, bývalý dramaturg Českého rozhlasu. Jak píše v předmluvě, jeho sbírka není cvičením v poetice. Vznikla v době covidového lockdownu, „kdy se svět zastavil, ale mozek běžel dál“. Autor své výtvory nazývá skřeky, jimiž čelil v karanténě a posléze frustraci vzniklé poté, co Rusko napadlo Ukrajinu.
Hrajku sestává ze sedmi oddílů – „sedmi způsobů, jakýma jsem se vyrovnával s dobou pod zámkem,“ uvádí Hamaďák, a už jejich názvy jsou půvabné a hravé jako celá sbírka: Klaustrofobní neVšednosti, Aforýmy, Láskavosti, Stvořitel se potichu směje nahlas, Občanský skřeky, Politický skřeky a Letem mým ztraceným světem.
Zaplať Pánbůh za takové skřeky, chtělo by se říci. Na přečtení knížky stačí hodinka, ale je to hodinka naplněná čistým požitkem ze slov, obrazů, rýmů i žertíků.
Další malá ukázka – NevyMáchaNá z oddílu Láskavosti:
Včera duben zhas.
Je 1. máj.
Svý zbraně, Lásko, tas
a rituál svůj rozehraj.
Ať na každým srdci samce a jeho nevěsty
Dnes zazní lásky šelesty.
Hrajku
autor: Slávek Hamaďák
A pokud jde o politiku (ať už o obavy z budoucího vývoje, averzi vůči komunistům nebo válku na Ukrajině), nevyčuhuje, promítá se do veršů nenápadně a ironicky – jako novotvar Krutin, jímž Hamaďák obdařil ruského prezidenta.
A čím skončit? Samozřejmě skřekem nazvaným P.S.:
Já, Vy i Ty
jsme boží rekvizity.
Stvořitel vyrobil nás na míru
Pro zábavu Vesmíru.
RECENZE: Básnické skřeky z časů, kdy se na chvíli zastavil svět
Poezii dnes lidé moc nečtou, ale toto by jim nemělo uniknout, píše naše recenzentka Alena Slezáková o útlé knížce nazvané Hrajku, jejímž autorem je hudebník, textař, básník Slávek Hamaďák.
