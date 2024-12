Třináct let zpoždění. A nyní spisovatel připustil, že už Hru o trůny nedokončí

„Bohužel mám zpoždění třináct let,“ řekl Martin v rozhovoru pro The Hollywood Reporter a narážel tak na skutečnost, že zatím poslední kniha série Tanec s draky vyšla v anglickém originále v roce 2011. „Netuším, jak se mohlo stát, že jsem se opozdil o třináct let, ale stalo se. Každým dnem to zpoždění narůstá, ale pořád je to priorita. Spousta lidí už mi píše nekrology. ’Ach, on už to nikdy nedopíše’,“ naříkají. Možná mají pravdu, já nevím. Ale pořád jsem ještě naživu a podle všeho docela vitální,“ prohlásil George R. R. Martin ve zmíněném interview.

Píseň ledu a ohně odstartoval spisovatel v roce 1996 románem Hra o trůny a setkal se s nadšeným čtenářským ohlasem. První české vydání se objevilo v roce 2000. Následovaly romány Střet králů, Bouře mečů, Hostina pro vrány a Tanec s draky. Od té doby fanoušci Martinova světa vyhlížejí román Vichry zimy a spekulují, zda dojde i na Martinem slíbený Sen o jaru. Zatím to ovšem vypadá velmi nejistě.

Oblibu ságy výrazně umocnilo seriálové zpracování Hra o trůny z produkce HBO, jejíž první řada měla premiéru v roce 2011. Znalci knih byli nadšeni a nosili tvůrce Davida Benioffa a D. B. Weisse na rukou. Ovšem jen do okamžiku, kdy vyčerpali knižní předlohu a dál už vedli dějové linky podle vlastní fantazie a invence. Tu za některá svá problematická rozhodnutí u fanoušků tvrdě narazili.

V roce 2022 se objevil seriálový spin-off Rod Draka a v jednání je také celovečerní film z Martinova světa.

Šéf HBO a Max Casey Bloys prozradil, že filmová adaptace je v jednání a pokud se podaří přijít s natolik silným příběhem, které by si zasloužil velké plátno, nevidí důvod, proč by nevznikla.