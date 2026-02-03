Návrat do Sluneční zátoky je návrat do dětství. Vychází ta nejslavnější foglarovka

Líná a špinavá Sázava se v létě pomalu valí mezi loukami a lesy od divokých Stvořidel k hradu v Ledči, lemovaná tratí legendárního Posázavského pacifiku. V cestě řece stojí kopec, který ovine smyčkou. Pod kopcem, na špičce poloostrova je místo, které už skoro sto let přitahuje všechny romantiky, stačí jen vyslovit jeho jméno - Sluneční zátoka nebo otevřít nejslavnější román Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky.
Hoši od Bobří řeky. Prvorepublikové vydání s titulkou od Zdeňka Buriana a...

Hoši od Bobří řeky. Prvorepublikové vydání s titulkou od Zdeňka Buriana a poslední vydání s tkresbou Marko Čermáka (vpravo). | foto: archiv nakladatelství

Ukázka ilustrací od Marka Čermáka v knize Hoši od Bobří řeky
Ukázka ilustrací od Marka Čermáka v knize Hoši od Bobří řeky
Ukázka ilustrací od Marka Čermáka v knize Hoši od Bobří řeky
Sluneční zátoka u Ledče nad Sázavou patřila o víkendu, tak jako před desítkami...
Právě tady, na louce kdysi lemované jen řekou a lesem se odehrává velká část jedné z nejslavnější dětských knih, románu Hoši od Bobří řeky. Tady tábořil Rikitan s dvanácti hochy, tady skládali dvanáct těžkých zkoušek, tady lovili dvanáct „bobříků“.

Legendární Jestřáb má svou naučnou stezku, vede z Ledče do Sluneční zátoky

První kniha Jaroslava Foglara se rodila dlouho a trvalo ještě déle, než se dostala v knižní podobě ke čtenářům (1937). Vznikla přitom na přelomu dvacátých a třicátých let, inspirací jí byla právě Sluneční zátoka, kam Foglar jezdil tábořit se svým skautským oddílem.

Foglarovky

V hoších a děvčatech mimo skauting probudil román touhu po letních táborech, dobrodružství v přírodě, ale i dřině a překonávání. Právě tyto „obyčejné“ věci tvoří podle Romana Šantory ze Skautské nadace Jaroslava Foglara jeho nejsilnější kouzlo.

„Fungují bez náročných kulis, vystačí si s obyčejnou bažinou, řekou, měsícem v úplňku, kytarou, maskou, opravdovými zkouškami a kamarády. Oživující hluboko v nás zasuté archetypy. A mimochodem oživující i slovník, jenž díky geniálnímu spojení s bobříky přešel do běžné mluvy,“ vysvětluje skautský historik.

Vrátit se k němu můžete už ve 24. vydání, anebo ho předat nové generaci. Pátou knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky zakoupíte od pondělí 2. února v trafikách. Kniha bude v prodeji do neděle 22. února. Poté ji 23. února vystřídá další román z edice, konkrétně Tajemná Řásnovka.

Bobři ovládli trafiky!
Nejvydávanější foglarovka je tu.
Vedoucí Rikitan dá dohromady partu dvanácti kluků. Učí je čestnosti, moudrosti a tomu, jak překonávat sami sebe.

Foglar se ve své první knize inspiroval skautingem a vlastními zážitky z oddílu.

Tak se přiznejte, kdo z vás lovil bobříky?

