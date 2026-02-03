Návrat do Sluneční zátoky je návrat do dětství. Vychází ta nejslavnější foglarovka

Právě tady, na louce kdysi lemované jen řekou a lesem se odehrává velká část jedné z nejslavnější dětských knih, románu Hoši od Bobří řeky. Tady tábořil Rikitan s dvanácti hochy, tady skládali dvanáct těžkých zkoušek, tady lovili dvanáct „bobříků“.
Legendární Jestřáb má svou naučnou stezku, vede z Ledče do Sluneční zátoky
První kniha Jaroslava Foglara se rodila dlouho a trvalo ještě déle, než se dostala v knižní podobě ke čtenářům (1937). Vznikla přitom na přelomu dvacátých a třicátých let, inspirací jí byla právě Sluneční zátoka, kam Foglar jezdil tábořit se svým skautským oddílem.
V hoších a děvčatech mimo skauting probudil román touhu po letních táborech, dobrodružství v přírodě, ale i dřině a překonávání. Právě tyto „obyčejné“ věci tvoří podle Romana Šantory ze Skautské nadace Jaroslava Foglara jeho nejsilnější kouzlo.
„Fungují bez náročných kulis, vystačí si s obyčejnou bažinou, řekou, měsícem v úplňku, kytarou, maskou, opravdovými zkouškami a kamarády. Oživující hluboko v nás zasuté archetypy. A mimochodem oživující i slovník, jenž díky geniálnímu spojení s bobříky přešel do běžné mluvy,“ vysvětluje skautský historik.
Vrátit se k němu můžete už ve 24. vydání, anebo ho předat nové generaci. Pátou knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky zakoupíte od pondělí 2. února v trafikách. Kniha bude v prodeji do neděle 22. února. Poté ji 23. února vystřídá další román z edice, konkrétně Tajemná Řásnovka.