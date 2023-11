RECENZE: CIA versus KGB. Největší špionážní záhada znovu vzbuzuje napětí

A zřejmě oprávěně nazývá celý příběh o hledání „Čtvrtého muže“ nejnapínavější špionážní záhadou moderní doby. Robert Baer byl dlouhá léta úspěšným agentem CIA, nyní působí jako analytik a publicista, česky vyšly například jeho tituly Nevidět zlo a Jak naložit s ďáblem. Praktiky CIA zná do detailu a v knize o honu na ruského krtka si nebere servítky. Na faktech ukazuje řevnivost mezi CIA a druhou americkou zpravodajskou službou FBI i vzájemné vztahy a mnohdy nečisté praktiky uvnitř CIA samotné.

Střetly se s nimi i tři ženy považované za nejlepší lovkyně špionů, které byly pověřeny, aby zjistily, zda se v řadách CIA nepotlouká další dvojitý agent. Baer líčí, jak narážely při svém vyšetřování na potíže, na klacky, které jim házeli pod nohy kolegové z organizace. Je to dost pochmurné čtení.

Baerova kniha je vlastně jakousi učebnicí moderní špionáže, zejména pokud jde o CIA a ruskou KGB (autor v textu vysvětluje, proč nadále používá této zažité zkratky, třebaže ruská zpravodajská služba byla po pádu Sovětského svazu přejmenována na FBS).

Přijde i na Putina

Zrady, agenti, dvojití i trojití agenti (mimochodem: objeví se tu i nechvalně proslulý československý špion Karel Köcher), hledání a vytěžování informátorů, styky tajné i rádoby oficiální mezi soupeřícími Američany a Rusy se splétají do neproniknutelnýh smyček. A v Baerových očích z toho CIA nevychází právě nejlépe: pokud jde o napínavý hon na čtvrtého muže, „je možné i to, že se všichni“ (myšleno v CIA) „stali obětí mazané lsti KGB – největší zpravodajské organizace na světě, která jen dělala to, v čem je nejlepší: šířila dezinformace a narušovala“.

Hon na krtka KGB ve vedení CIA 80 % Robert Baer 256 stran, Grada, 2023

Celý ten příběh je samozřejmě nesmírně zajímavý, ale nejpozoruhodnější je závěr knihy, v němž Baer rozebírá problém současného ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho nástupu k moci.

I tady CIA podle Baera zaspala. Jeho názor nejlépe objasní následující, byť poněkud delší, citát: Záhada čtvrtého muže „je součástí mnohem rozsáhlejšího scénáře, v němž Americe zcela unikl jak vzestup Putina a vzkříšení KGB, i jak se stalo, že Putinovo Rusko provedlo mnohem více politických sabotáží namířených proti Západu, o jakých se Sovětskému svazu ani nesnilo.“

Baer končí svou knihu konstatováním, že Ameriku současné události často zcela překvapí. „Špioni jsou pak v takovém světě důležití a lovci špionů ještě důležitější.“ Asi to bude ještě dlouho platit.