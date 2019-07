Horor, nebo dětský příběh? Hodinový strojek je poučný i děsivý

Mnohá literární ocenění, kterými je Pullman ověnčen, vyzdvihují především výchovný rozměr jeho tvorby a schopnost rozvíjet dětskou představivost, myšlení a emocionální inteligenci. „Pravda je totiž taková: když něco chcete, můžete to získat, ale jen když přijmete i všechno ostatní, co k tomu patří, včetně dřiny a únavy, a musíte počítat s tím, že se to nepodaří,“ píše s jasným záměrem oslovit nejen malého čtenáře.

Obálka knihy Hodinový strojek

Příběh Hodinového strojku zasadil Philip Pullman do německého Glockenheimu, kde se pravidelně místní scházejí v hospodě U Bílého koně, aby si vyslechli nový děsivý příběh z pera lokálního romanopisce Fritze. Vyprávění o princi s hodinovým strojkem místo srdce však brzy opustí hranice fiktivního světa a pomalu se začne prolínat s realitou a údělem mladého hodinářova učně Karla.

Philip Pullman se za svou kariéru proslavil jako velký milovník a šiřitel myšlenek humanismu, na druhé straně také jako odpůrce církví i náboženství. V případě Hodinového strojku však tato témata nechává stranou a odkazuje spíše k slavným dílům světové literatury. Kdo chce, nalezne v knize faustovské motivy či inspiraci dílem Mary Shelleyové Frankenstein. Jádro nicméně tvoří především varování před překotnou industrializací a mechanizací, která zasáhne společnost.

Vrací se k Zlatému kompasu

Philip Pullman

Nové vydání, se kterým po Mladé frontě přichází Argo, navíc nabízí v tom nejlepším slova smyslu mrazivý estetický zážitek. Knihu ilustroval, graficky upravil i nasázel Jan Augusta do kombinace hororové trikolory zlatá–červená–černá.



V současné chvíli držitel ocenění Astrid Lindgrenové nebo Carnegieho medaile pracuje na další knize, která by navázala na Knihu Prachu – La Belle Sauvage. V originále by měla vyjít v říjnu. Ságou se autor vrací do stejného prostředí, ve kterém se odehrával Zlatý kompas, pouze o deset let dříve.

Protagonistou je zvídavý jedenáctiletý Malcolm Polstead, syn hostinského, který se vinou potopy dostává na člun nazvaný La Belle Sauvage. Kromě něj je na palubě také dívka Alice a znalejším čtenářům již známá, avšak teprve šestiměsíční hrdinka Lyra. Pullman se tak po vzoru mnoha literárních kolegů vrací zpět v čase a buduje kořeny svého fiktivního světa.