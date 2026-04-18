Novelu Historie Svorné sedmy a soubor povídek Nováček Bubáček píše deník dělí přesně půlstoletí. První kniha vyšla roku 1940, zatímco druhá až roku 1990, byť na ní Jaroslav Foglar pracoval už léta předtím. První je foglarovsky „všedně“ dobrodružná, zatímco druhá čistě humoristická, nicméně ustálil se zvyk vydávat je společně, neboť jsou oba svazky útlé. Kromě toho je spojuje skutečnost, že obě knížky jsou pro Foglara trochu netypické – první pojednává o klubu, který mají chlapci společně s dívkami, druhá o nemotorném skautíkovi, kterého pronásledují třeskutě vtipné příhody. A vlastně také to, že obě slouží jako nápadité lákadlo do skautského hnutí.
Dočkáte se až nefoglarovsky jadrných nadávek od těch sofistikovaných jako „pitoreskní gutaperča“ či „nepovedenej buldogu“ až po prosté „prototype všech idiotů“.