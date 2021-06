Haruki Murakami se vrací na Hokkaidó. Česky vyšlo Tancuj, tancuj, tancuj

V originále vyšel v roce 1988 a v českém překladu se ke čtenářům dostává letos. Tancuj, tancuj, tancuj volně navazuje na Murakamiho třetí literární dílo Hon na ovci z roku 1982, zároveň však i uzavírá románovou tetralogii, jež položila základy autorovu stylu. Sám v dovětku píše, že hlavní hrdina Tancuj, tancuj, tancuj je „v principu shodný“ s vypravěčem románů Poslouchej, co zpívá vítr, Pinball 1973 a Hon na ovci.

A kdo oním vypravěčem tedy v tomto případě je? Nejmenovaný protagonista po třicítce, který se po čtyř a půl letech vrací do města Sapporo, konkrétně do podivného hotelu U Delfína na nejsevernějším japonském ostrovu Hokkaidó, ve kterém tehdy pobýval se svou dívkou. Tajemnou ženou, která z jeho života zmizela zničehonic. „Nechala po sobě jenom vzpomínky. Teď ale cítím, jako by se ty vzpomínky kolem mne zase tak trochu stávaly skutečností. Že mě teď z toho stavu, zvaného hotel U Delfína, volá ona,“ vypráví hlavní hrdina v úvodu.

Kniha vyšla pod značkou Odeon a do češtiny ji přeložil Tomáš Jurkovič. Ten označuje román za pozoruhodný. Především kvůli tomu, že se „... v něm hrdina konečně dopracuje ke konstruktivnímu přístupu k věci. Ve světě, který ho do té doby jen deptal, si vůbec poprvé – a nikoli naposledy – dokáže najít důstojný způsob existence, a dokonce jej svým jednáním měnit k lepšímu, čímž se zároveň mění k lepšímu i jeho vlastní život.“

Proč vychází román v češtině až po 33 letech, vysvětluje Jindřich Jůzl, šéfredaktor Odeonu, následovně: „Murakamiho díla se k nám dostávají napřeskáčku. Na začátku jsme vydali jeho nejslavnější román Norské dřevo, pak vyšla novela Na jih od hranic, na západ od slunce. Později jsme zařadili i nová díla, podle toho, jak je autor vydával a jak rostla jeho popularita.“

Příští rok v Odeonu vyjde Murakamiho nejnovější dílo – soubor povídek První osoba jednotného čísla a následně by se na řadu mohl dostat autorův debut i starší soubory povídek.

Haruki Murakami se narodil v roce 1949 ve městě Kjóto. Oba jeho rodiče vyučovali japonskou literaturu. Po studiích na univerzitě Waseda provozoval Murakami společně s partnerkou Yoko jazzový klub. Psát začal ve 29 letech, první knihu vydal v roce 1979.

Zlom v jeho kariéře znamenalo vydání románu Norské dřevo, kterého se jen v Japonsku prodalo přes čtyři miliony výtisků. Murakami je nadšeným běžcem a hudebním fanouškem, přičemž obojí se často promítá do jeho psaní. Naposledy autorovi v češtině vyšel před třemi lety román Komturova smrt.