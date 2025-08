Král smutných pohádek. Před 150 lety zemřel spisovatel Hans Christian Andersen

Autor: ČTK , iDNES.cz

10:00

Je to přesně sto padesát let od smrti slavného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Proslul jako autor divadelních her, cestopisů, románů a básní a především jako autor pohádek. Celkem jich bylo přes 170. Z jeho pera pochází například Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Císařův slavík, Císařovy nové šaty, Statečný cínový vojáček, Křesadlo, Malá mořská víla nebo Sněhová královna.