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Kanadského spisovatele haitského původu obvinili z používání AI. Nesmysl, brání se

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  20:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Kanadský spisovatel haitského původu Thélyson Orélien, který za svou románovou prvotinu C'etait ça ou mourir (Buď to, nebo smrt) získal několik literárních cen a nominaci na prestižní francouzskou Goncourtovu cenu, čelí obvinění, že jeho knihu napsala umělá inteligence. Jeho vydavatelé spisovatele hájí a uvedli, že stojí za ním a autenticitou jeho textu.

Orélienova kauza nicméně rozpoutala debatu o rase, literárních hodnotách a originalitě, která rozvířila vody francouzské literární scény.

S obviněním přišel málo známý účet na sociální síti X nazvaný Balance ton Claude, který uvedl, že analýza pasáží pomocí detekčního nástroje pro umělou inteligenci Pangram ukázala, že román „napsala téměř výhradně umělá inteligence“. Kniha vypráví příběh haitského migranta, který putuje přes Latinskou Ameriku a Spojené státy do Kanady.

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Orélien obvinění popřel a francouzskému deníku Libération řekl, že ho překvapilo, přestože od svého příletu do Francie čelil rasistickým útokům. „Útoky tohoto druhu jsem nečekal. Nejsem smutný, ale rozzlobený,“ řekl 38letý spisovatel. „Právě sestavuji spolu se svými vydavateli ve Francii a v Québeku dokumentaci, abych dokázal, že to, co říkám, je pravda,“ dodal.

„Stojíme za Thélysonem Orélienem a děkujeme čtenářům, kteří mu i nadále důvěřují,“ uvedlo v prohlášení kanadské nakladatelství Éditions du Boréal. Orélienovo francouzské nakladatelství Grasset uvedlo, že odsuzuje jakékoli zlovolné tvrzení ohledně používání AI, a označilo je za „hluboce urážlivé vůči spisovateli s výjimečnou kariérou“.

Agentuře Reuters se nepodařilo zjistit, kdo stojí za účtem Balance ton Claude, který v chatu na platformě X uvedl, že jeho anonymita pomáhá zachovat jeho nezávislost a svobodu projevu. „Nevidíme souvislost mezi umělou inteligencí a barvou pleti. Měli jsme mlčet a dovolit, aby AI získala významné literární ceny jen proto, že autor, který je pod ní podepsaný, není běloch?“ uvedl Balance ton Claude.

Společnost Pangram uvádí, že její software rozpoznává texty vytvořené umělou inteligencí s 99,7procentní přesností, ačkoli někteří odborníci spolehlivost programu pro detekci textů vytvořených AI zpochybňují.

Philippe Claudel, předseda Goncourtovy akademie, která uděluje nejprestižnější frankofonní literární cenu, uvedl, že dosud nebylo přijato žádné rozhodnutí o tom, zda Orélienův román vyřadit ze širšího výběru kandidátů.

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„Pokud do našeho příštího zasedání 6. října, kdy sestavíme druhý užší seznam, budeme mít k dispozici nezpochybnitelné informace (o použití AI), pak samozřejmě budeme muset tuto záležitost pečlivě zvážit,“ řekl Claudel.

Podle něj je téměř nevyhnutelné, že budou i nadále přetrvávat otázky týkající se autorství v souvislosti s AI. Proto je zapotřebí vypracovat etický kodex umožňující rozlišit, co bylo vytvořeno umělou inteligencí a co lidskou bytostí, dodal Claudel, kterého citovala agentura Reuters.

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