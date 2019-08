Tichá srdce vypráví o Kábulu po 11. září. Autorka jej sama zažila

Sama jako reportérka deníku Denver Post do Afghánistánu po zmiňovaných teroristických útocích zamířila a v poděkování je za tuto zkušenost svým tehdejším šéfům vděčná.

O novinářské práci však v knize nevypráví. Soustředí se na vztah dvou žen ze zcela odlišných kultur. Liv, nově humanitární pracovnice, znechucené životem v domácnosti, a tlumočnice Faridy, která se po letech v exilu vrací do domovského Kábulu. Navzdory tomu, že studovala v Anglii, část svého života žila „po západním stylu“, kdy například dovolila cizímu muži, aby se jí dotkl, a nemá problém s tím se sama uživit, musí vstoupit do sjednaného svazku. S Gulem, pro kterého návrat do Kábulu znamená opětovné setkání s nepříjemnou minulostí.

Obálka knihy Tichá srdce

Své tajemství má však i Farida, která, aniž to Liv tuší, donáší Gulově rodině spřádající plány proti Američanům. Do zápletky je zapojen i Livin manžel, pro kterého přesun do Afghánistánu znamená nový kariérní impulz po ne zcela zdařilé akademické dráze. Stěžejní poselství příběhu však Floriová drží především v mantinelech afghánského světa viděného optikou žen, které díky své profesi důvěrně zná.

Gwen Floriová vystudovala anglický jazyk na Univerzitě v rodném Delawaru a byla celkem třikrát nominovaná na prestižní novinářskou Pulitzerovu cenu. Kromě Afghánistánu působila jako zahraniční korespondentka také v Somálsku a Iráku.

Do světa literatury vstoupila v roce 2013 kriminálním příběhem Montana. Následovaly další čtyři knihy o zahraniční zpravodajce Lole Wicksové.

Román Tichá srdce, který vydává nakladatelství Metafora, přeložila do češtiny Veronika Kratochvílová.