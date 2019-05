John Irving nevyšel, tak přivážíme nobelisty, říká dramaturg Světa knihy

Dramaturg největšího českého knižního svátku má před sebou perný týden. V Praze přivítá nejvýznamnější literáty doby a ještě mu do toho volá světoznámý psychomagik Alejandro Jodorowsky, že letos už na veletrh opravdu zavítá.

Návštěvníci se těší na letošní ročník. Vy už ale asi plánujete ten další, je to tak?

Teď plánujeme po rok 2021. Už máme vyjednané některé hosty příštího ročníku, který věnujeme polské literatuře. Letos je to Latinská Amerika, Maria Vargase Llosu jsem přesto pozval ještě předtím, než jsem se o hostování Latinoameričanů dozvěděl. Účast mi potvrdil o Vánocích 2017, takový dárek.

Jak jste ho kontaktoval?

Jsou dva způsoby, jak se k takovýmto spisovatelům dostat. Dá se jít přes agenta, který však dost často řeší pouze to, aby jeho klient dostal co nejvíce peněz. Druhou možností je zkusit přímý kontakt s autorem. To se povedlo u Herty Müllerové, na kterou jsem dostal mailovou adresu. V případě Llosy bylo štěstí, že jeho agent už měl se Světem knihy dobré zkušenosti.

Llosa už v Praze někdy byl?

Za posledních patnáct let bylo několik snah jej sem dostat. Naposledy však Prahu navštívil asi v roce 1968 společně s Márquezem a dalšími latinskoamerickými autory. Jistě to ale potvrdit nemůžu.

Platíte spisovatelům za to, že Svět knihy navštíví?

Důležité hlavně je, aby jim tady v rámci návštěvy vyšla nová kniha nebo překlad. Aby tu nebyli jen jako loutky na jevišti. Jinak ale všem hostům od nobelistů až po méně známé básníky platíme za účast, ubytování i dopravu. Zatímco Llosa chtěl luxusní hotel, Müllerové to bylo jedno. Ona však více řešila honorář. U každého hosta je to jiné a jeden český spisovatel byl naopak zcela zaskočen, že mu nějaké peníze nabízíme.

Když už máte seznam hostů, tak je vaším úkolem je nějak programově spojit – vymyslet diskuse.

Ano, hledám styčné body. Třeba jsem spojil Javiera Cercase a Reinera Stacha, kteří promluví o tom, jak psát literaturu faktu beletristicky. John Banville a Rodrigo Fresán zase proberou, jak spisovatel pracuje se vzpomínkami a samozřejmě bych mohl jmenovat dál.

Zasahujete nějak do seznamu hostů, které si zvou přímo nakladatelé a další instituce?

Ne, to je jejich záležitost, ale měl jsem již v minulosti potvrzenou účast Johna Irvinga. Bohužel to nevyšlo, protože jeho tuzemské nakladatelství tvrdilo, že když sem přijede, jeho knihy se budou prodávat pořád stejně a je to bude jen stát peníze. Nakladatelství si nejraději hosty a program vztahuje ke svým aktuálním knihám.

V rámci různých festivalů se začíná řešit i genderová vyváženost hostů. Je to i váš případ?

Minulý rok, když jsme dělali velkou koláž a mezi hlavními hosty byla jen jedna žena, se mi to moc nelíbilo. Nicméně řekl jsem si – c’est la vie. Letos tomuto tématu věnujeme hned dvě diskuse. V sobotu se uskuteční rozprava tří autorek na téma, zdali musí být feministkami, protože jsou spisovatelkami, a velká diskuze čeká i Radku Denemarkovou a Šeng Kche-i. Moderátora jim však bude dělat muž, chtěl jsem to mít vyvážené.

Má nějaké výhody být dramaturgem českého knižního veletrhu z Francie?

Mám jinou perspektivu, to někdy vadí a někdy naopak ne. Vy jste někdy hodně konzervativní a bráníte se změnám. Potkal jsem takové, kteří se ptali, proč dělá Francouz dramaturga českému knižnímu veletrhu. Myslím, že letošní příjezd dvou nobelistů je jim teď dostatečnou odpovědí.