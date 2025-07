GLOSÁŘ: Zemětřesení i zakázaná láska k bratrovi. Hrdinky čelí nezvyklým výzvám

Fénixova koruna

Jejich osudy se propojují v příběhu odehrávajícím se v prvním desetiletí 20. století, k jehož napsání spojily své síly dvě známé spisovatelky, Američanka Katy Quinn a Kanaďanka Janie Chang.

Fénixova koruna 70 % Autorky: Kate Quinn, Janie Chang Nakladatel: MOBA

Odehrává se převážně v San Francisku a v době, kdy toto město bylo zničeno zemětřesením. Jako pátou stěžejní postavu zvolily autorky železničního magnáta Henryho, bohatého muže s obrovskou sbírkou čínských starožitností.

Muže okouzlujícího, leč – de facto hnusného padoucha. Ženám zdánlivě pomáhá, ale po zemětřesení a požárech zmizí ze San Franciska se svým největším pokladem, Fénixovou korunou. Předtím se je ovšem pokusí ve svém domě upálit a zastřelí nevinnou postarší Číňanku. Není to jediná vražda, kterou má na svědomí.

Čas běží, kariéra mladých žen se zdárně rozbíhá, ale duši jim spaluje touha po pomstě. Jejím uskutečněním rozsáhlý a poutavý román o lásce, přátelství a schopnosti čelit překážkám vrcholí.

Luciina volba

Čelit překážkám se musí naučit i Lucie, hrdinka knihy Dagmar Berkové. Její rodiče, lékařka Anna a právník Vilém, dávají neskrývaně najevo, že je nechtěným dítětem, že by jim dva synové stačili. Sami měli hodně tvrdou výchovu, a ač se hodně ohánějí Bohem, zacházení s dětmi má ke křesťanské lásce dost daleko.

Luciina volba 70 % Autorka: Dagmar Berková Nakladatel: MOBA

Především však Lucii sužuje zakázaná láska – vroucně miluje svého bratra – dvojče Martina. Navíc děti nemohly studovat, jelikož otec, třebaže antikomunista, podlehl v roce 1968 iluzím o socialismu s lidskou tváří a vstoupil do KSČ.

Z té byl přirozeně posléze vyloučen, což se na osudu rodiny výrazně podepsalo. Staršímu synovi, trpícímu závažnou chorobou, se díky manželství s rovněž postiženou izraelskou dívkou podaří legálně vystěhovat do Izraele. A Martina přísný Vilém donutí oženit se, aby nežil v hříchu, což vede k chlapcově emigraci.

A nemilovaná Lucie hledá z příšerné rodinné atmosféry i marné touhy po Martinovi únik v manželství. Daří se jí to jen částečně, zejména díky synkovi, jehož pojmenuje – jak jinak – Martin. Román Dagmar Berkové se rozjíždí zvolna. Nejprve se seznámíme s příběhem Anny, dívky z chudé slovenské vesnice – z domova utekla a podařilo se jí po válce vystudovat v Praze medicínu.

Z Viléma chtěli mít rodiče kněze, on se však jejich přání zpronevěřil. Díky jejich zážitkům z útlého mládí lze částečně pochopit, proč se ke svým dětem chovají tak, jak to dělají. V první půli knihy poněkud zdržují obsáhlé popisy, ale pak to nabere obrátky a čte se jedním dechem. I kvůli líčení života lidí v nemilosti za normalizace. A šokující závěr ukáže, kam může vést nedovolená láska.