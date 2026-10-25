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GLOSA: Bez humoru se dá žít, ale není to sranda. Zlatá slova O.K.

Mirka Spáčilová
  8:33

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Ondrej Kalamár ve filmu Voda čo ma drží nad vodou, který vznikl podle jeho předlohy | foto: Continental Film

Příjemná příležitost, jak si znovu oprášit, případně vůbec poprvé osvojit slovenštinu, obsahuje pouhých šedesát stránek a spoustu vtipu. Jmenuje se K.O. od O.K. a představuje již pátou knihu aforismů Ondreje Kalamára.

Některé z nich hovoří o sexu, jiné o politice a ty vůbec nejlepší prostě o lidstvu. Jako třeba výroky „Všemu bych rozuměl, jenom kdyby se to pořád neměnilo“ nebo „Člověk dokáže všechno, jen se mu to musí zakázat“.

Kalamár původně studoval vysokou dopravní školu; vydržel tam tři roky, zbytek, jak sám prohlašuje, mu prý odpustili za dobré chování. Vydávat své literární práce včetně poezie začal až ve třiceti letech, kdy přestal pít; co napsal do doby, než se stal abstinentem, podle Kalamára nestálo za nic.

Mimochodem alkohol se také objevuje jako téma několika jeho sentencí, například „Alkohol problémy neřeší, pouze je učí plavat“ nebo „Domov je tam, kde si musíš nalít sám“.

Obálka knihy K.O. od O.K.
Ondrej Kalamár ve filmu Voda čo ma drží nad vodou, který vznikl podle jeho předlohy
2 fotografie

Pokud se dá v knize aforismů najít slabší kolekce, pak jsou to žerty politické, zejména ty, které jsou zakotveny čistě ve slovenském prostředí. Ale i mezi nimi se najdou vtipné obecnější postřehy, například „Volby jsou velmi ošemetná věc, ať volíte kohokoliv, nakonec vždycky vyhrají nějací politici“.

Naopak k nejvydařenějším patří myšlenky, které se vztahují k víře. Sem spadá třeba poznatek „Je zajímavé, že na Ježíška věří mnohem více lidí než v Boha“ či následující mikropříběh: „Bylo mi tak zle, že jsem šel do chrámu, poklekl a pověděl jsem Bohu o svých problémech. Stal se zázrak! Najednou jsem slyšel božský hlas, jak mi říká – Mít tak tvoje problémy...“ Zaznít by mělo i poznání: „Panebože, děkuji ti, že jsi mi dal tolik rozumu, abych pochopil, že je to málo.“

Občas se objeví i lechtivější tón jako „Kůzlátka, otevřete podprsenku“ nebo „Sex je to nejlepší na světě, potvrzuje devět z deseti novorozenců“. Některé průpovídky zase nelze přeložit doslova, aby neztratily pointu. Jako tu, kde autor tvrdí, že nemá nic proti Čechům, ale je mnohem lepší odpočívat „v izbe ako v pokoji“.

Útlá kniha se dá sice přečíst na jeden zátah, ale pak se člověk k mnohým myšlenkám rád znovu vrací. Tím spíš, že jsou svým vyzněním vesměs pozitivní.

Od vzkazu „Když se ti zhroutí svět, je na tobě, jestli to považuješ za trosky, nebo za stavební materiál“ přes „Být šťastný je umění. Nebýt šťastný je kýč“ až po zlatá slova „Bez humoru se dá žít, ale není to sranda“.

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Témata: Ježíšek, kniha

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